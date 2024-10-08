На этом камне обедали Всеслав Чародей, Стефан Баторий и Екатерина II. Посмотрите на белорусский валун-тарелочник

Пир, застывший в веках. Вы когда-нибудь слышали про тарелочный камень? Тогда отправляйтесь в агрогородок Язно. Это необыкновенный валун принес сюда ледник из Скандинавии 18-20 тысяч лет назад, рассказали в программе «Путевка BY».

Шедевр геологии. Его длина – более 6 метров, ширина – более 5, а вес – 141 тонна. Серый гранитный пегматит оброс мхами и лишайниками, как многочисленными легендами. От предмета культа и поклонения во времена язычества до королевского обеденного стола. В биографии великана немало тайн.

Валентина Федькович, председатель Язненского сельисполкома:

Когда я ходила в школу, слышала легенду, что здесь проезжала Екатерина II. И в память о том, что она здесь останавливалась, обедала на этом камне, люди высекли ложку, вилку и тарелку. Вообще, говорят, и Стефан Баторий здесь обедал, и Всеслав Чародей. Бог его знает, это и так. Говорят. Даже золотое кольцо здесь нашли.

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:

Мне кажется, без Наполеона здесь тоже не обошлось. Потому что во всех уголках Беларуси его вспоминают. Если кто-то хочет пообедать, они знают, куда им ехать.