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Какие технологии используются в Беларуси, надежно ли защищена страна и над чем работают белорусские IT-специалисты? Репортаж СТВ

31 марта 2019 19:36
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Новости Беларуси. Системы видеонаблюдения и распознавания лиц. Для современного мироустройства это реальность, обеспечивающая безопасность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Какие технологии используются в Беларуси, надежно ли защищена страна и над чем работают белорусские IT-специалисты? Репортаж СТВ-1

Кажется, мы уже привыкли к тому, что за нами наблюдают. И не думаем об этом.

У экипажей ГАИ – новинка: камеры сканируют весь транспорт и считывают номера. Зачем?

Пусть наблюдают, когда скрывать нечего. Другое дело, когда речь о правонарушении.

Какие технологии используются в Беларуси, надежно ли защищена страна и над чем работают белорусские IT-специалисты? Репортаж СТВ-4

Ползком и прыжком: как пытаются нелегально пересечь границу. Видеофакт

Корреспондент Анастасия Дехтяр выясняла, какие технологии используются у нас в Беларуси, насколько надежно мы защищены и над чем в этой связи работают белорусские IT-специалисты. 

Подробности – в видеоматериале.

# It-технологии # общество # Фотофакт

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