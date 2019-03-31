Какие технологии используются в Беларуси, надежно ли защищена страна и над чем работают белорусские IT-специалисты? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Системы видеонаблюдения и распознавания лиц. Для современного мироустройства это реальность, обеспечивающая безопасность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Кажется, мы уже привыкли к тому, что за нами наблюдают. И не думаем об этом.

У экипажей ГАИ – новинка: камеры сканируют весь транспорт и считывают номера. Зачем?

Пусть наблюдают, когда скрывать нечего. Другое дело, когда речь о правонарушении.