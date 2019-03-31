Модный гаджет или кнопка спасения. Как электронные кулоны помогают в поиске пожилых людей?

Новости Беларуси. 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков не за горами. На неделе стало известно, что ветераны Великой Отечественной войны и отдельные категории граждан, пострадавших от последствий военных действий, получат материальную помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент подписал указ, в соответствии с которым выплаты составят от 650 рублей до 2000 рублей. Выплаты будут произведены в период с 1 июня до 1 июля 2019 года. А вот столичные власти готовятся предоставить ветеранам Великой Отечественной войны новую социальную услугу: специальные мобильные устройства – кулоны, с помощью которых при необходимости пожилые люди смогут вызвать скорую, службу спасения или связаться с родственниками. Также эти устройства будут оснащены датчиками падения и определения местонахождения. Планируется, что новая услуга будет доступна к июлю, к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Ну а пока Дмитрий Боярович решил на себе проверить, как это будет работать. А еще – как подобные электронные девайсы можно использовать в других сферах. Все самое интересное – в его материале.

«Кнопка жизни» или кулон безопасности. Браслеты, которые помогают пожилым людям, популярны во всем мире. В Беларуси их только начинают использовать. К примеру, пилотный проект недавно завершился в Витебске. Девайсы опробовали 20 человек (в их числе ветераны). Похожими оснастят ветеранов ВОВ, которые живут в Минске – это порядка 1800 человек. Появление новой социальной услуги к 75-летию освобождения Беларуси анонсировали в Мингорисполкоме.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Им выдадут специальное мобильное устройство – кулон, благодаря которому они без промедления смогут связаться с операторами специализированного call-центра и вызвать медицинскую помощь или врача, службу спасения, связаться с родственниками. Эти устройства оснащены датчиками падения и определения местонахождения пожилого человека.

Сергей Ковган, руководитель поисково-спасательного отряда «Ангел»:

Количество обращений об исчезновении людей с деменцией, болезнью Альцгеймера – оно возрастает. Когда происходит всплеск таких обращений – это осень и весна.

Электронный браслет – это «правая рука» и при поиске пожилых людей. Такие девайсы использует отряд «Ангел». Гаджет экономит и время, и ресурсы. Водонепроницаемые часы, которые, кстати, просто так не снимешь, передают данные о том, где находится их владелец.





Дмитрий Карпов, технический специалист поисково-спасательного отряда «Ангел»:

Здесь обычные часы. Можно увидеть дату, время, уровень заряда батареи, количество спутников и уровень GSM-связи. Есть кнопка помощи SOS. Нажимаем, удерживаем, приходит SMS и начинается прозвон на мобильные телефоны.

Наша съемочная группа решила проверить, как работает такой браслет. Одеваем девайс на руку и отправляемся на прогулку. Увидит ли наше передвижение система? Комментирует то, что происходит, технический специалист. Он не знает, куда направляется человек. В его распоряжении лишь данные со спутников. Вне помещений путь виден без помех. Внутри зданий – уже не так четко. А вот как быть, если пожилой человек воспользуется подземным транспортом?

В метро следы пропадают. Впрочем, подземка полностью просматривается камерами видеонаблюдения.

Найти человека, который потерялся, там не составляет труда.

А этот браслет – тоже в каком-то роде для поисков, только оптимального режима занятий спортом. Девайс – белорусская разработка, пока единственная такого рода. Он способен делать ЭКГ. Да, как в поликлинике. Сегодня браслетом пользуются около миллиона человек по всему миру.

Вы этот файл можете отправить своему тренеру. Но не простому, а тренеру с искусственным интеллектом. На данный момент к кардио нагрузке я готов на 110 %, а к силовой – на 45 %.

Это значит, что в тренажерный зал мне сегодня не рекомендуется. Более того, приложение скажет, когда в следующий раз я буду готов. А если я хочу позаниматься сегодня, то скажет, как я могу это сделать, не навредив себе.

Количество «умных часов» с функцией ЭКГ в мире растет, как и география использования белорусского девайса. Алгоритм, примененный в гаджете, уже вызывает интерес у украинских компаний.

Тимофей Липский, разработчик электронного браслета:

У человека как у особи две главные цели в жизни – увеличить количество лет жизни и качество жизни. Поэтому все датчики, которые сейчас расположены на смарт-часах, служат только этим двум целям. В перспективе, возможно, мы увидим, как в кино, костюмы, полностью считывающие всю нашу информацию и управляющие нашей жизнедеятельностью.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

А вот еще одно место, где без подобных девайсов не обходятся. Это один из минских аквапарков. Такие браслеты контролируют движение человека под водой и в случае ЧП подают сигнал спасателям.

Их одевает каждый посетитель. Если все идет хорошо, браслет никак себя не выдает. Но как только гаджет понимает, что его владелец находится без движения больше 10 секунд, срабатывает система оповещения.

В зоне риска – дети и пожилые люди. Именно они – даже на небольшой глубине – зачастую становятся заложниками воды.

Владислав Дубинин, начальник отдела безопасности на воде «РЦОП по фристайлу»:

Ребенок с браслетом был. Метр двадцать глубина – ребенок меньше. Он начал тонуть. Сработал браслет. Спасатель смотрел в другом ракурсе и по сигналу спас этого ребенка. У электронных браслетов есть и еще одно применение: контроль осужденных, которые находятся под домашним арестом. Такая практика действует в США, Великобритании, России. Беларусь лишь готовится к ее внедрению.