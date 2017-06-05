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Дни Минска в Белграде

05 июня 2017 18:26
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Новости Беларуси. В столице Сербии открылись Дни Минска. Делегация белорусской столицы прибыла в Белград и начала насыщенную программу с посещения городского транспортного предприятия. В Белграде планируют постепенно заменять троллейбусы на электробусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И, как отметили представители сербской стороны, они уже ознакомились с таким транспортом белорусского производства и теперь изучают его технические возможности. Заметим, что общественный транспорт под маркой BY не новинка для Белграда – по улицам сербской столицы курсирует почти сотня белорусских троллейбусов. Но это лишь одно из направлений взаимодействия.

Среди документов, подписанных 5 июня в Белграде, и соглашение о сотрудничестве Октябрьского района Минска и муниципалитета Вождовац сербской столицы.

Соглашение о сотрудничестве также было подписано между телеканалом СТВ и нашими сербскими коллегами – телеканалом Studio B.

Напомним, что Дни Белграда в Минске проходили и в прошлом году. И подобный формат сотрудничества доказывает свою состоятельность. С начала года товарооборот предприятий Минска с Сербией в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос втрое.

Впрочем, эти и другие цифры партнеры обсудят на предстоящем бизнес-форуме. Кроме того, уже есть планы на сотрудничество в сфере высоких технологий. Делегация из Беларуси посетит научно-технологический парк, а, в свою очередь, сербам также предложат отведать и вкус белорусской столицы. На выставку-дегустацию продовольствия наши производители привезли немало деликатесов. Отметим, Белград входит в топ-10 крупнейших партнеров белорусской столицы.

# общество # Дни Минска в Белграде

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