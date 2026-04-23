В Бресте открылась выставка к 40-летию аварии на Чернобыльской АЭС

Выставка «Немирный атом Чернобыля» открылась в Брестском областном краеведческом музее. Почти 40 лет назад произошла крупнейшая в истории атомной энергетики авария, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Брестской области от нее пострадали территории Столинского, Лунинецкого, Пинского и Дрогичинского районов.

В стране делается многое для снижение радиационного риска – реализовано шесть государственных программ по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС – в Брестской области площадь загрязнений радионуклидами уменьшилась более чем в два раза. О том, как переживал аварию регион – проиллюстрировали на выставке. На ней представлены личные вещи ликвидаторов, документы из государственного архива – всего свыше сотни экспонатов.

Анна Осипук, заведующая научно-методическим отделом Брестского областного краеведческого музея:

В этом году у нас больше акцент сделан на эмоциональную составляющую и на художественные произведения, посвященные данной тематике. На выставке представлены работы нашей брестской художницы Тамары Павлючук, а также Героя Беларуси Михаила Савицкого. Один из циклов его работ «Черная быль». Интересной частью нашей экспозиции являются фотоснимки, выполненные в зоне отчуждения. Сделал эти фотоснимки житель города Брест.

Выставку, посвященную сороковой годовщине аварии на Чернобыльской АЭС можно посетить по 30 апреля включительно.