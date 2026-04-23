Полетная программа и дистанционное зондирование Земли – Караник рассказал о планах Беларуси в космической сфере

Беларусь покоряет космос. Про масштабные проекты и новые горизонты поговорили с гостем.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси.
Ольга Бурлакова, ведущая:
В 2024 году Марина Василевская стала первой белорусской женщиной-космонавтом. С гордостью все всегда об этом говорят. Как этот полет повлиял на развитие космической программы? Какой опыт, какие уроки мы получили?
Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:
Надо понимать, что пилотируемые полеты – это технологическая вершина в любой космической программе. Это удел избранных. Только три страны в мире имеют собственную программу пилотируемых полетов. И то, что благодаря договоренности нашего Президента с главой Российской Федерации, благодаря сотрудничеству с «Роскосмосом» Республика Беларусь получила доступ к программе пилотируемых полетов, это большой шаг вперед. Мы получили бесценный опыт отбора претендентов. Мы получили бесценный опыт программы подготовки космонавтов. Да, она проводилась на базе «Роскосмоса», их мощностей, но, естественно, от нас ничего не скрывали с точки зрения программ подготовки. Мы уже оцениваем, что из этих этапов можем переносить на свою территорию.
Это составление научной программы. Там были биотехнологические эксперименты и с теми штаммами микроорганизмов, которые побывали в космосе, мы работаем до сих пор. Часть из них вошло уже в повседневную практику, покупая часть молочных продуктов, наши граждане даже не догадываются, что там штаммы, которые прошли космический полет, определенный этап работы по их выведению осуществлялся в космическом пространстве.
Александр Меженный, ведущий:
Есть у нас информация такая предварительная о том, что идет подготовка нашего космонавта для того, чтобы полететь в космос уже на более длительное время. Это так или мы опережаем события?
Владимир Караник:
Это работа длительная. Мы должны понимать, что космическая программа должна развиваться поэтапно. Следующий этап – это более длительная миссия. Сейчас, во время космической недели, мы разговаривали с представителем «Роскосмоса» о том, чтобы в рамках уже проекта Российской орбитальной станции подготовить совместную экспедицию, где будет представитель Республики Беларусь в составе этой экспедиции.
Но основная задача – должна быть разработана научная программа, под научную программу уже тогда будет проводиться отбор прецедентов и подготовка к этому полету. Это вопрос не года, не двух, но в уме мы уже держим более длительную миссию. Мало того, начинаем уже к ней потихоньку готовиться пока в рамках именно насыщения научного, подготовки экспериментов и тех направлений, которые интересно было бы нам и интересно было бы коллегам из «Роскосмоса» осуществить в рамках этого полета.
Юрий Царев, ведущий:
Еще один проект сейчас у нас, достаточно масштабный, это создание аппарата дистанционного зондирования Земли высокого разрешения. Что нам даст этот аппарат?
Владимир Караник:
Многие говорят, даже сверхвысокое разрешение, 35 сантиметров, это действительно большой шаг вперед. Это сугубо мирная программа, это исследование космического пространства, это работа в интересах народного хозяйства, это получение объективной информации о территории Республики Беларусь и сопредельных территориях, это работа и прогнозирование прогноза погоды, и точное земледелие, и работа в интересах кадастровых агентств, и мониторинг состояния окружающей среды, мониторинг лесов, мониторинг даже посевов. Параллельно проводятся и работы, каким образом можно использовать это сверхвысокое разрешение для получения всеобъемлющей информации в интересах сельского хозяйства, лесного хозяйства и других отраслей реального сектора экономики.
Подробности в видео.