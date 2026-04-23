Полетная программа и дистанционное зондирование Земли – Караник рассказал о планах Беларуси в космической сфере

Ольга Бурлакова, ведущая: В 2024 году Марина Василевская стала первой белорусской женщиной-космонавтом. С гордостью все всегда об этом говорят. Как этот полет повлиял на развитие космической программы? Какой опыт, какие уроки мы получили?

Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Надо понимать, что пилотируемые полеты – это технологическая вершина в любой космической программе. Это удел избранных. Только три страны в мире имеют собственную программу пилотируемых полетов. И то, что благодаря договоренности нашего Президента с главой Российской Федерации, благодаря сотрудничеству с «Роскосмосом» Республика Беларусь получила доступ к программе пилотируемых полетов, это большой шаг вперед. Мы получили бесценный опыт отбора претендентов. Мы получили бесценный опыт программы подготовки космонавтов. Да, она проводилась на базе «Роскосмоса», их мощностей, но, естественно, от нас ничего не скрывали с точки зрения программ подготовки. Мы уже оцениваем, что из этих этапов можем переносить на свою территорию.

Это составление научной программы. Там были биотехнологические эксперименты и с теми штаммами микроорганизмов, которые побывали в космосе, мы работаем до сих пор. Часть из них вошло уже в повседневную практику, покупая часть молочных продуктов, наши граждане даже не догадываются, что там штаммы, которые прошли космический полет, определенный этап работы по их выведению осуществлялся в космическом пространстве.

Александр Меженный, ведущий:

Есть у нас информация такая предварительная о том, что идет подготовка нашего космонавта для того, чтобы полететь в космос уже на более длительное время. Это так или мы опережаем события?