Белорусский Леонардо да Винчи! В этом школьном музее расскажут удивительные факты о Язепе Дроздовиче

Вы еще не бывали в Глубокском районе? Очень зря. Ведь именно здесь находится белорусский Байкал и единственная в нашей стране пещера! Этот край богат на величественные храмы, колоритные агроусадьбы, здесь проводят вишневый фестиваль и делают вкуснейшую сгущенку! А еще это колыбель выдающихся деятелей. В программе «Путевка BY» – оригинальный тур для вдохновения!

В объективе – белорусский Леонардо да Винчи! В этом году мы отмечаем 138-летие со дня рождения уникального и самобытного Язепа Дроздовича. Художник, скульптор, этнограф, фольклорист, археолог, литератор, преподаватель и поклонник астрономии. Многогранная личность – сокровище нашей культуры. Историк Людмила Саулич по крупицам собирала ценные артефакты и дываны маэстро. Хранительница музея – лучший проводник в космос гения. Экспонаты времен Наполеона и миниатюры зданий – чем еще удивят в музее Ошмян? Читайте здесь.

Людмила Саулич, директор Подсвильской СШ Глубокского района им. Героя Советского Союза П. М. Козлова:

У яго быў талент з малых гадоў, але жыццё яго склалася складана. Калі Язэпку, ці Юзюку, як мы гаворым, было толькі два гады, памёр бацька, і на руках у маці засталося 5 дзяцей. Яны былі арандатарамі зямлі, таму прыйшлося пераязджаць з месца на месца. Мама была адукаваная для таго часу і таксама жадала, каб сын атрымаў адукацыю, і вось у 1906 годзе яму ўдалося дабрацца да Вільні, каб паступіць у школу малявання прафесара Трутнева. І сапраўды, ён быў адораным чалавекам і скончыў гэтую школу. Над палитрой самородок колдовал сам. Не покупал одежду, голодал, но всегда запасался красками.

А вы знали, что Язеп Дроздович предсказал полет человека в космос? У него был дар провидца. С малых лет он интересовался астрономией, устройством Вселенной, мечтал о межпланетных путешествиях. Писал фантастические пейзажи Марса, изображал жителей Сатурна. Художник даже выдал книгу, где описал свою теорию происхождения планет. Племянники вспоминали, что он мог всю ночь изучать звезды и вести подсчеты. Тогда Дроздовича считали чудаком. Его не принимали в Союз художников. Но время оценило своего героя и новатора, пусть и после смерти.

Людмила Саулич:

Праца «Жыццё на Сатурне» захавалася. Мы сёння бачым у музеі яго рэпрадукцыі работ. Напрыклад, «Сустрэча вясны на Сатурне». Ён лічыў, што там такія людзі, як і тут. Вядомая яго праца – «Космас». Гэта філасофская праца. 1943-й год, час вайны. Ён у выглядзе чалавека трымае ў руцэ Зямлю. Гэта нехта вялікі, хто трымае ўвесь свет у сваіх руках. Каб лепш зразумець, якім складаным было жыццё ў Язэпа Драздовіча, у адным артыкуле Арсенія Ліса ўспамін Драздовіча апісвае так: «Мне сёння за дзень удалося з'есці кавалачак хлеба, бульбіны і кубак кефіру. Як добра я сёння паеў. Можа, куды схадзіць, пакалядаваць, так няма ў чым, касцюмы няма, а галоўнае – гэта боты, цякуць. Прастуда і недаеда».