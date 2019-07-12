Игорь Карпенко: «Мы сегодня выстраиваем совершенно новую систему заказа кадров»

Новости Беларуси. На старте новой учебной дистанции. Вузы Беларуси 12 июля начали прием документов от абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продлится этап вступительной кампании на бюджет до 17 июля, на платное – до 4 августа. Для тех, кто видит свое профессиональное будущее в силовых структурах, прием документов будет проводиться до 31 июля, набор в творческие вузы – с 12 июля по 2 августа. Ректор БГПУ о вступительной кампании: «Проходные баллы в последние годы очень существенно выросли»

Выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на педспециальности, должны успеть уложиться в срок с 12 по 14 июля. Что же касается будущих заочников аграрных вузов, то для них сроки подачи документов перенесены на послеуборочное время – с 15 ноября по 5 декабря.

Всего в 2019 году в вузы планируется принять почти 55 тысяч студентов – это, кстати, на 1 % выше плана 2018 года. Списки зачисленных на первый курс студентов-бюджетников станут известны 28 июля. В разгар первого дня подачи документов учебное заведение, где готовят преимущественно будущих наставников, проинспектировал министр образования. Глава ведомства даже принял участие в собеседовании выпускников педклассов. Актуальна сейчас и тема расценок на платную форму обучения. Некоторые вузы уже обнародовали прейскурант: стоимость обучения незначительно, но подросла.