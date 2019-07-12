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Игорь Карпенко: «Мы сегодня выстраиваем совершенно новую систему заказа кадров»

12 июля 2019 11:29
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Новости Беларуси. На старте новой учебной дистанции. Вузы Беларуси 12 июля начали прием документов от абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продлится этап вступительной кампании на бюджет до 17 июля, на платное – до 4 августа.

Для тех, кто видит свое профессиональное будущее в силовых структурах, прием документов будет проводиться до 31 июля, набор в творческие вузы – с 12 июля по 2 августа.

Ректор БГПУ о вступительной кампании: «Проходные баллы в последние годы очень существенно выросли»

Игорь Карпенко: «Мы сегодня выстраиваем совершенно новую систему заказа кадров»-1

Выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на педспециальности, должны успеть уложиться в срок с 12 по 14 июля. Что же касается будущих заочников аграрных вузов, то для них сроки подачи документов перенесены на послеуборочное время – с 15 ноября по 5 декабря.

Игорь Карпенко: «Мы сегодня выстраиваем совершенно новую систему заказа кадров»-4

Всего в 2019 году в вузы планируется принять почти 55 тысяч студентов – это, кстати, на 1 % выше плана 2018 года. Списки зачисленных на первый курс студентов-бюджетников станут известны 28 июля.

В разгар первого дня подачи документов учебное заведение, где готовят преимущественно будущих наставников, проинспектировал министр образования. Глава ведомства даже принял участие в собеседовании выпускников педклассов.

Актуальна сейчас и тема расценок на платную форму обучения. Некоторые вузы уже обнародовали прейскурант: стоимость обучения незначительно, но подросла.

Игорь Карпенко: «Мы сегодня выстраиваем совершенно новую систему заказа кадров»-7

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Подросла незначительно. Если вы обратили внимание, то по вузам Министерства образования цена колеблется от 100 до 300 рублей, чуть выше той цены, которая была.

Мы сегодня выстраиваем совершенно новую систему заказа кадров, которая отталкивается в первую очередь от потребностей нашего народо-хозяйственного комплекса в целом, экономики, перспектив ее развития. Исходя из этого мы сформулировали соответствующий госзаказ. Да, у нас подсократились специальности юридические, экономические, но это уже не первый год происходит. Увеличили набор на технические, технологические специальности, айтишные, медицинские специальности.

Игорь Карпенко: «Мы сегодня выстраиваем совершенно новую систему заказа кадров»-10

Игорь Карпенко: «Мы сегодня выстраиваем совершенно новую систему заказа кадров»-12

# Вступительная кампания # общество # Игорь Карпенко # Фотофакт

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