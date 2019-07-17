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Вузы Беларуси завершают приём документов на бюджетные места

17 июля 2019 11:08
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Новости Беларуси. Белорусские вузы завершают прием документов на бюджетные места. 17 июля у абитуриентов последняя возможность окончательно определиться с факультетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вузы Беларуси завершают приём документов на бюджетные места-1

Приемные комиссии закроются ровно в 18 часов. Списки студентов-первокурсников станут известны в конце следующей недели – зачисление на бюджет продлится до 28 июля.

Известно, что конкурс сложился на всех факультетах минских вузов. Проходные баллы, как ожидается, останутся на уровне 2018 года. В то же время на платную форму обучения прием документов ведется до 2 августа.

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Вузы Беларуси завершают приём документов на бюджетные места-4

# Вступительная кампания # общество # Фотофакт

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