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Дзермант: мы – ключ к российской государственности! Попытки террористических акций повторятся

03 апреля 2023 16:28
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Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. В эфире программы Новости «24 часа» рубрика Алексея Дзерманта «Смыслы».

Дзермант: мы – ключ к российской государственности! Попытки террористических акций повторятся-1

Алексей Дзермант, политолог: 
Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.

Сегодня еще раз хотелось бы сказать о самом важном, о том, о чем не раз говорил наш Президент. Сейчас судьбоносное время, время передела мира и формирования его нового облика.

Дзермант: мы – ключ к российской государственности! Попытки террористических акций повторятся-4

Просто взглянем на карту, на ней мы увидим, что Беларусь занимает стратегическое положение в регионе, как «балкон» нависает над Украиной, вклинивается между Прибалтикой и Польшей, создавая тыл для Калининградской области. Это «господствующая высота» на пограничье Евразии и Европы. Именно поэтому в ближайшие годы нам нельзя успокаиваться, нас ждут попытки этот «балкон» обрушить и захватить. Это нужно четко понимать и готовиться к активной обороне во всех смыслах.

Время быть бдительным. От каждого из нас зависит безопасность страны. Читайте здесь.

Дзермант: мы – ключ к российской государственности! Попытки террористических акций повторятся-7

 Далее смотрите в видеоматериале

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# Авторская журналистика на СТВ # общество # Алексей Дзермант # Фотофакт

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