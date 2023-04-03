Дзермант: мы – ключ к российской государственности! Попытки террористических акций повторятся

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.

Сегодня еще раз хотелось бы сказать о самом важном, о том, о чем не раз говорил наш Президент. Сейчас судьбоносное время, время передела мира и формирования его нового облика.