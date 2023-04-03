Дзермант: мы – ключ к российской государственности! Попытки террористических акций повторятся

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. В эфире программы Новости «24 часа» рубрика Алексея Дзерманта «Смыслы».
Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. В эфире программы Новости «24 часа» рубрика Алексея Дзерманта «Смыслы».
Алексей Дзермант, политолог:
Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.
Сегодня еще раз хотелось бы сказать о самом важном, о том, о чем не раз говорил наш Президент. Сейчас судьбоносное время, время передела мира и формирования его нового облика.
Просто взглянем на карту, на ней мы увидим, что Беларусь занимает стратегическое положение в регионе, как «балкон» нависает над Украиной, вклинивается между Прибалтикой и Польшей, создавая тыл для Калининградской области. Это «господствующая высота» на пограничье Евразии и Европы. Именно поэтому в ближайшие годы нам нельзя успокаиваться, нас ждут попытки этот «балкон» обрушить и захватить. Это нужно четко понимать и готовиться к активной обороне во всех смыслах.
Время быть бдительным. От каждого из нас зависит безопасность страны. Читайте здесь.
Далее смотрите в видеоматериале.
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