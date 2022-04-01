«Какие сайты посещает». Как проконтролировать ребёнка в интернете и нужно ли ограничивать доступ к мобильному телефону?

Жизнь современного человека невозможно представить без мобильного телефона. О том, какой путь прошли современные средства связи и можно ли заменить их на личное общение с близкими, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Диана, сколько вам было лет, когда у вас появился первый мобильный телефон?

Диана Арсланян, мама Ануш:

Двадцать три. Алена Родовская:

У вашей дочери? Когда вы ей купили уже гаджет? Диана Арсланян:

Наверное, лет в шесть или семь.

Ануш Арсланян, ученица боровлянской гимназии:

Лет шесть, да. Алена Родовская:

Могли ли вы представить в детстве, мобильный телефон в руках, когда ты только собираешься или уже пошел в первый класс, школу? Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Здесь все-таки разные цели. Родители покупают детям телефоны – это все-таки контролировать, где находится ребенок. В безопасности ли он, покушал, вернулся ли из школы домой. А для детей мобильный телефон не для связи с родителями. Он для того, чтобы занять свое свободное время на переменах, общаться с друзьями, поддерживать какую-то связь. Я могу ошибаться, но мне кажется, что современные дети просто не выпускают телефон из рук. И некоторые родители даже вынуждены вводить ограничения. То есть они просто забирают телефоны, выдавая их вечером, может быть. В школе, тоже я тоже знаю, забирают телефоны. Диана, вы как-то контролируете время, которое ваш ребенок проводит в телефоне? Потому что я знаю, что даже есть специальные программы устанавливаются на телефон, которые контролируют, какие сайты посещает ребенок, что делает в телефоне. Или у вас личные границы Ануш соблюдены?

Диана Арсланян:

У нас просто полное доверие в семье. Я знаю, что сильно долго сидеть в телефоне она просто не сможет, потому что у нее музыка, танцы и музыкальная школа. Поэтому ей там некогда сидеть долго. Если она уже открывает телефон – это просто как отдых. Она ляжет на диванчик, что-то в телефончике посмотрит. Вообще, я говорю, что у нас все на полном доверии. Я только понимаю, почему плохо сидеть долго в телефоне. Я знаю, что она всякую ерунду смотреть не будет. Я больше всего забочусь о ее здоровье. Чтобы не было головной боли, если долго пользоваться телефоном. Только меня вот это волнует. В принципе, я не ограничиваю. Алена Родовская:

Ануш, а как ты поняла, что мама тебе настолько доверяет, что это вызвало чувство ответственности перед мамой, когда ты не можешь нарушить установленные правила? Ведь это не запрет, понимаешь?

Ануш Арсланян:

Ну, да. Я сама понимаю. Просто у нас с мамой вообще очень хорошая связь. Мы друг друга понимаем. Диана Арсланян:

У нас папа один раз попытался забрать. По-моему, на два часа его хватило только. Он сразу же отдал назад этот телефон. Алена Родовская:

Сверстники Ануш. У кого какие детские истории, может быть, припомните? Мне кажется, что наоборот дети злоупотребляют. Вот это единичный случай, когда у ребенка осознанное потребление телефона. Наталья Надольская:

Я знаю, что в некоторых странах родители, чьи дети ходят в один класс, инициируют, чтобы покупали детям кнопочные телефоны, несенсорные только для связи. Договариваются все вмесите. Я думаю, что это определенный выход их ситуации. Потому что дети ведь тоже соревнуются между собой: «У него есть телефон, а у меня – нет. У него такой телефон, а мне родители такой купили». То есть это тоже есть какой-то соревновательный момент, Ольга? Это насколько пагубно сказывается на детской психике, когда уже с шести-семилетнего возраста у них есть мобильные телефоны не для связи, а поднятия собственного имиджа?