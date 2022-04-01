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«Какие сайты посещает». Как проконтролировать ребёнка в интернете и нужно ли ограничивать доступ к мобильному телефону?

01 апреля 2022 20:25
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Жизнь современного человека невозможно представить без мобильного телефона. О том, какой путь прошли современные средства связи и можно ли заменить их на личное общение с близкими, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Диана, сколько вам было лет, когда у вас появился первый мобильный телефон?

«Какие сайты посещает». Как проконтролировать ребёнка в интернете и нужно ли ограничивать доступ к мобильному телефону?-1

Диана Арсланян, мама Ануш:
Двадцать три.

Алена Родовская:
У вашей дочери? Когда вы ей купили уже гаджет?

Диана Арсланян:
Наверное, лет в шесть или семь.

«Какие сайты посещает». Как проконтролировать ребёнка в интернете и нужно ли ограничивать доступ к мобильному телефону?-4

Ануш Арсланян, ученица боровлянской гимназии:
Лет шесть, да.

Алена Родовская:
Могли ли вы представить в детстве, мобильный телефон в руках, когда ты только собираешься или уже пошел в первый класс, школу?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Здесь все-таки разные цели. Родители покупают детям телефоны – это все-таки контролировать, где находится ребенок. В безопасности ли он, покушал, вернулся ли из школы домой. А для детей мобильный телефон не для связи с родителями. Он для того, чтобы занять свое свободное время на переменах, общаться с друзьями, поддерживать какую-то связь. Я могу ошибаться, но мне кажется, что современные дети просто не выпускают телефон из рук. И некоторые родители даже вынуждены вводить ограничения. То есть они просто забирают телефоны, выдавая их вечером, может быть. В школе, тоже я тоже знаю, забирают телефоны.

Диана, вы как-то контролируете время, которое ваш ребенок проводит в телефоне? Потому что я знаю, что даже есть специальные программы устанавливаются на телефон, которые контролируют, какие сайты посещает ребенок, что делает в телефоне. Или у вас личные границы Ануш соблюдены?

«Какие сайты посещает». Как проконтролировать ребёнка в интернете и нужно ли ограничивать доступ к мобильному телефону?-7

Диана Арсланян:
У нас просто полное доверие в семье. Я знаю, что сильно долго сидеть в телефоне она просто не сможет, потому что у нее музыка, танцы и музыкальная школа. Поэтому ей там некогда сидеть долго. Если она уже открывает телефон – это просто как отдых. Она ляжет на диванчик, что-то в телефончике посмотрит. Вообще, я говорю, что у нас все на полном доверии. Я только понимаю, почему плохо сидеть долго в телефоне. Я знаю, что она всякую ерунду смотреть не будет. Я больше всего забочусь о ее здоровье. Чтобы не было головной боли, если долго пользоваться телефоном. Только меня вот это волнует. В принципе, я не ограничиваю.

Алена Родовская:
Ануш, а как ты поняла, что мама тебе настолько доверяет, что это вызвало чувство ответственности перед мамой, когда ты не можешь нарушить установленные правила? Ведь это не запрет, понимаешь?

«Какие сайты посещает». Как проконтролировать ребёнка в интернете и нужно ли ограничивать доступ к мобильному телефону?-10

Ануш Арсланян:
Ну, да. Я сама понимаю. Просто у нас с мамой вообще очень хорошая связь. Мы друг друга понимаем.

Диана Арсланян:
У нас папа один раз попытался забрать. По-моему, на два часа его хватило только. Он сразу же отдал назад этот телефон.

Алена Родовская:
Сверстники Ануш. У кого какие детские истории, может быть, припомните? Мне кажется, что наоборот дети злоупотребляют. Вот это единичный случай, когда у ребенка осознанное потребление телефона.

Наталья Надольская:
Я знаю, что в некоторых странах родители, чьи дети ходят в один класс, инициируют, чтобы покупали детям кнопочные телефоны, несенсорные только для связи. Договариваются все вмесите. Я думаю, что это определенный выход их ситуации. Потому что дети ведь тоже соревнуются между собой: «У него есть телефон, а у меня – нет. У него такой телефон, а мне родители такой купили». То есть это тоже есть какой-то соревновательный момент, Ольга? Это насколько пагубно сказывается на детской психике, когда уже с шести-семилетнего возраста у них есть мобильные телефоны не для связи, а поднятия собственного имиджа?

«Какие сайты посещает». Как проконтролировать ребёнка в интернете и нужно ли ограничивать доступ к мобильному телефону?-13

Ольга Новаш, психолог, основатель «Школы родительского мастерства»:
Можно я здесь зайду с другой стороны? Как раз таки скажу, что это не совсем у ребенка ответственный подход к телефону, сколько у мамы ответственный подход к воспитанию. Потому что именно мамино доверие потом отразилось у ребенка этой ответственностью. Поэтому, когда мы забираем – к сожалению, не учим их. Любая проблема – в ней самое главное избегать крайностей: как забирать, так и отдавать полностью. Наша задача – научить их пользоваться этими телефонами. Потому что мы понимаем, что с одной стороны у многих там работа, источник знаний. Поэтому правильный подход: я верю для чего ты его используешь, можешь контролировать свое время. Оно приведет к тому, что мы видим у Ануш.

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# Дети и родители # общество # Алена Родовская # Диана Арсланян # Ануш Арсланян # Наталья Надольская # Ольга Новаш # Фотофакт

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