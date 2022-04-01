Рассчитываться в магазине и вести переписки. Возможна ли современная жизнь без мобильного телефона?
Жизнь современного человека невозможно представить без мобильного телефона. О том, какой путь прошли современные средства связи и можно ли заменить их на личное общение с близкими, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Я задам вопрос. А смогли ли бы вы сегодня прожить без телефона? Раз, это бы исчезло из нашей жизни.
Диана Арсланян, мама Ануш:
Смогли бы, наверное. Но недолго.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Диана, расскажите, как вы себе представляете современную жизнь без мобильного телефона?
Диана Арсланян:
Сел в машину, поехал туда, куда тебе надо, пообщался.
Наталья Надольская:
А вы практикуете такой детокс? У вас было такое, что вы могли дома забыть мобильный телефон?
Диана Арсланян:
Было. Конечно, сразу паника.
Наталья Надольская:
Фантазировать можно.
Диана Арсланян:
Да, можно. В принципе, я думаю, что это реально.
Алена Родовская:
Смотрите, в нашем мобильном телефоне: мы можем рассчитываться в магазине, вести переписки, составлять какие-то календари и планировать события, писать еще друг другу в соцсети. А еще, я знаю, милые дамы успевают по пути на работу сделать селфи и набрать много реакций и лайков. Как без этого можно жить сейчас?
Наталья Надольская:
Это говорит о том, что телефон сегодня – уже не средство связи. Средство связи – это какие-то мессенджеры. Мы чаще стали писать друг другу, чем звонить. Телефон – это уже записная книжка, бизнес и сфера услуг. Это уже гораздо больше. Компьютер, который можно положить с собой в карман.
Диана Арсланян:
Я согласна, да. Ненадолго можно без него остаться. Вообще, чтобы остаться без мобильного телефона – это нет.
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