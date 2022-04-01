Рассчитываться в магазине и вести переписки. Возможна ли современная жизнь без мобильного телефона?

Жизнь современного человека невозможно представить без мобильного телефона. О том, какой путь прошли современные средства связи и можно ли заменить их на личное общение с близкими, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Я задам вопрос. А смогли ли бы вы сегодня прожить без телефона? Раз, это бы исчезло из нашей жизни.

Диана Арсланян, мама Ануш:

Смогли бы, наверное. Но недолго. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Диана, расскажите, как вы себе представляете современную жизнь без мобильного телефона? Диана Арсланян:

Сел в машину, поехал туда, куда тебе надо, пообщался. Наталья Надольская:

А вы практикуете такой детокс? У вас было такое, что вы могли дома забыть мобильный телефон? Диана Арсланян:

Было. Конечно, сразу паника. Наталья Надольская:

Фантазировать можно. Диана Арсланян:

Да, можно. В принципе, я думаю, что это реально.