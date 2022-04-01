Исподтишка снимают и выставляют. А каким был пранк в эпоху стационарных телефонов?

Жизнь современного человека невозможно представить без мобильного телефона. О том, какой путь прошли современные средства связи и можно ли заменить их на личное общение с близкими, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Времена стационарных телефонов, когда мальчишки звонили и просто молчали в трубку. У всех такое было?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Они звонили и молчали, потому что просто хотели услышать голос любимой. Вот она будет: «Алло, алло!» Бесконечно спрашивать: «Алло, кто это?» А он будет слушать этот голос и молчать. Сейчас люди звонят, не молчат. Я знаю, что очень популярно такое движения, как пранк, когда просто разыгрывают по телефону. Когда были стационарные телефоны, тоже были эти самые розыгрыши.