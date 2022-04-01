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Исподтишка снимают и выставляют. А каким был пранк в эпоху стационарных телефонов?

01 апреля 2022 15:41
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Жизнь современного человека невозможно представить без мобильного телефона. О том, какой путь прошли современные средства связи и можно ли заменить их на личное общение с близкими, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Времена стационарных телефонов, когда мальчишки звонили и просто молчали в трубку. У всех такое было?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Они звонили и молчали, потому что просто хотели услышать голос любимой. Вот она будет: «Алло, алло!» Бесконечно спрашивать: «Алло, кто это?» А он будет слушать этот голос и молчать. Сейчас люди звонят, не молчат. Я знаю, что очень популярно такое движения, как пранк, когда просто разыгрывают по телефону. Когда были стационарные телефоны, тоже были эти самые розыгрыши.

Исподтишка снимают и выставляют. А каким был пранк в эпоху стационарных телефонов?-1

Анна Синкевич, активистка защиты прав животных:
Этот не совсем по телефону, конечно. Это больше какой-то контент. Блогеры придумывают некую шутку, прикол. Есть человек с камерой, который, условно, где-то прячется за углом. Они разыгрывают прохожих или своих друзей, это все исподтишка снимают и потом выставляют.

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# Розыгрыш # общество # Алена Родовская # Наталья Надольская # Фотофакт

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