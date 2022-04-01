«Вызывают наибольший интерес». Могут ли котики конкурировать с интимными фото в социальных сетях?
Жизнь современного человека невозможно представить без мобильного телефона. О том, какой путь прошли современные средства связи и можно ли заменить их на личное общение с близкими, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Почему женщины так часто показывают свои интимные фотографии абсолютно чужим людям? Мы это все видим в соцсетях.
Ольга Новаш, психолог, основатель «Школы родительского мастерства»:
Да, я понимаю. Здесь вопрос, во-первых, все-таки к слову «так часто». Потому что кто-то выкладывает, кто-то не выкладывает. Я думаю, здесь каждый, наверное, – кто готов, кто не готов. То есть кто-то хочет привлечь внимание таким образом. Кто-то видит, что может это сделать по-другому.
Алена Родовская:
Мужчины говорят, что именно такие фотографии вызывают наибольший интерес. По мнению специалистов, самыми популярными в соцсетях являются блоги: видео с детьми и животными, с котиками. Котики реально набирают самое большое количество лайков. Это что, желание умилиться?
Анна Кулешевская, миссис Евразия 2021, миссис Минск 2019:
Наверное, потому, что фотографии, извините, с раздетыми девушками сейчас настолько доступны. Женщины себя продают в Instagram, свою красоту, свое тело. Поэтому я думаю, что социум просто устал от этого. Действительно, котики, собачки, животные, дети – это все такое чистое, непорочное, на что хочется смотреть и чему хочется радоваться.
«Боже, какая я красотка!» Вот зачем женщины выкладывают множество фотографий в социальные сети – подробнее здесь.