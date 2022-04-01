«Вызывают наибольший интерес». Могут ли котики конкурировать с интимными фото в социальных сетях?

Жизнь современного человека невозможно представить без мобильного телефона. О том, какой путь прошли современные средства связи и можно ли заменить их на личное общение с близкими, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Почему женщины так часто показывают свои интимные фотографии абсолютно чужим людям? Мы это все видим в соцсетях.

Ольга Новаш, психолог, основатель «Школы родительского мастерства»:

Да, я понимаю. Здесь вопрос, во-первых, все-таки к слову «так часто». Потому что кто-то выкладывает, кто-то не выкладывает. Я думаю, здесь каждый, наверное, – кто готов, кто не готов. То есть кто-то хочет привлечь внимание таким образом. Кто-то видит, что может это сделать по-другому. Алена Родовская:

Мужчины говорят, что именно такие фотографии вызывают наибольший интерес. По мнению специалистов, самыми популярными в соцсетях являются блоги: видео с детьми и животными, с котиками. Котики реально набирают самое большое количество лайков. Это что, желание умилиться?