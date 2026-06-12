Арендное жилье на 133 квартиры – о строительстве нового квартала в Минске поговорили с главным инженером

Столица меняется на глазах. Крупные жилые массивы, современные школы и уникальные медицинские центры формируют облик города XXI века, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Одна из первостепенных задач – возведение жилья. Прямо сейчас в Минске кипит работа на более чем 90 стройплощадках. План на этот год амбициозный – сдать 480 тысяч квадратов. Причем почти 30 тысяч из них – это долгожданные арендные квартиры и жилье с господдержкой для тех, кто строится по очереди. Одна из крупнейших точек роста – квартал на пересечении улиц Карвата, Геологической и Связистов. Здесь возводят дома сразу под несколько задач. Например, дом № 8 – это арендное жилье на 133 квартиры.

Виталий Тарасов, главный инженер СУ № 101 ОАО «МАПИД»:

Выполнены черновые работы электромонтажные, сантехнические. Проводятся отделочные работы. Готовят поверхности стен под наклейку обоев. Выполнены на 60 % наружные инженерные сети. Работа продолжается. 100 % это квартиры с отделкой, то есть заселяйся и живи в своем удовольствии. Планируется ввод данного дома в третьем квартале текущего года.

Пожалуй, самый масштабный и технологичный проект – новая инфекционная больница на Долгиновском тракте. Масштаб поражает – десять гектаров территории и сразу семь корпусов, растущих одновременно. Строят по передовой технологии из легких стальных конструкций, на которые ушло около двух тысяч тонн высокопрочного металла. Это будет клиника будущего с мощнейшей реанимацией, собственной лабораторией и передовым диагностическим оборудованием, включая КТ и МРТ.

Алексей Щербач, директор УКС «Запад»:

Корпус особых инфекций готов на 95 %, хозкорпус тоже 98-99 %, палатные корпуса на 80 %. Главный корпус у нас готов сегодня только на 40 %. Здесь спроектировано так, чтобы потоки больных людей не пересекались с персоналом, чтобы не было заражений. Цель наша – это в этом году ввести объект и передать его эксплуатирующей организации для последующего использования.