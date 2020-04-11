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Какие рекомендации ВОЗ дала Беларуси в связи с ситуацией с коронавирусом?

11 апреля 2020 13:32
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Новости Беларуси. Физическое дистанцирование, изолирование заболевших, исключение необязательных перемещений и массовых скоплений. Такие главные рекомендации ВОЗ для Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, миссия Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения проходила у нас в стране с 8 апреля.

Ситуация по коронавирусу в Беларуси на 11 апреля. Минздрав опубликовал новые данные

Какие рекомендации ВОЗ дала Беларуси в связи с ситуацией с коронавирусом?-1

11 апреля на встрече с журналистами эксперты также выразили признательность Министерству здравоохранения за поддержку. Миссии удалось посетить медучреждения в Минске, столичной области и Витебске. Она работала по приглашению Президента Беларуси.

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Экспертам предоставили возможность на месте оценить реальную ситуацию, адекватность принимаемых мер по борьбе с коронавирусом, а также проанализировать подходы к оказанию медицинской помощи. Основной из выводов международных специалистов – ВОЗ приветствует принимаемые Беларусью меры по борьбе с коронавирусом.

Какие рекомендации ВОЗ дала Беларуси в связи с ситуацией с коронавирусом?-4

Какие рекомендации ВОЗ дала Беларуси в связи с ситуацией с коронавирусом?-6

Какие рекомендации ВОЗ дала Беларуси в связи с ситуацией с коронавирусом?-8

Какие рекомендации ВОЗ дала Беларуси в связи с ситуацией с коронавирусом?-10

# Коронавирус # общество # Патрик О'Коннор # Владимир Караник # Батыр Бердыклычев # Антонс Мозалевскис # Фотофакт

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