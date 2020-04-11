Какие рекомендации ВОЗ дала Беларуси в связи с ситуацией с коронавирусом?

Напомним, миссия Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения проходила у нас в стране с 8 апреля.

Новости Беларуси. Физическое дистанцирование, изолирование заболевших, исключение необязательных перемещений и массовых скоплений. Такие главные рекомендации ВОЗ для Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 апреля на встрече с журналистами эксперты также выразили признательность Министерству здравоохранения за поддержку. Миссии удалось посетить медучреждения в Минске, столичной области и Витебске. Она работала по приглашению Президента Беларуси.

Сколько масок и аппаратов ИВЛ закупает Беларусь и какие меры безопасности предлагают соблюдать? Брифинг Минздрава

Экспертам предоставили возможность на месте оценить реальную ситуацию, адекватность принимаемых мер по борьбе с коронавирусом, а также проанализировать подходы к оказанию медицинской помощи. Основной из выводов международных специалистов – ВОЗ приветствует принимаемые Беларусью меры по борьбе с коронавирусом.