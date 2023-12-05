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Какие противопоказания существуют для санаторного отдыха?

05 декабря 2023 14:39
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Что делать тем, кто хочет в одном отпуске совместить сразу несколько факторов: и блаженно полежать, и полюбоваться достопримечательностями, и улучшить самочувствие? Ответ простой – нужно отправиться в любой санаторий в Беларуси. Какой отдых в здравницах подходит именно вам, действительно ли, что туда приезжают только люди преклонного возраста и есть ли противопоказания для санаторного отдыха? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Какие противопоказания существуют для санаторного отдыха?-1

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
А какие-то противопоказания для санаторного отдыха существуют?

Какие противопоказания существуют для санаторного отдыха?-4

Владимир Карпечкин: директор ОАО «Санаторий Ружанский»:
Как таковых противопоказаний для санаторного отдыха не существует. Существуют определенные противопоказания по процедурам: люди приезжают на реабилитацию каждый со своей проблемой. У кого-то сердечно-сосудистая, у кого-то опорно-двигательная. Исходя из того, конфигурируется индивидуально под него лечение. Мы все разные. У кого-то могут быть аллергические, какие-то другие заболевания и могут быть действительно противопоказаны те или иные физиопроцедуры. Конечно, желательно при себе иметь справку о состоянии здоровья.

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# Санатории # общество # Наталья Надольская # Владимир Карпечкин # Фотофакт

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