Какие проекты БРСМ реализует к юбилею Победы – ответил депутат Мингорсовета

О том, как вырастить сильное, патриотически настроенное поколение, готовое к защите своей страны и активному участию в общественной жизни и о многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ». В студии Роман Бондарук, депутат Минского городского совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая: 2025 год – юбилейный год Великой Победы. Как город готовится к празднованию 80-летия? Какие мероприятия будут организованы для молодежи и молодежью?

Роман Бондарук, депутат Минского городского Совета депутатов:

Проекты на сегодняшний день (все те, которые от молодежи звучали) будут реализовываться в городе Минске. Один из ярких проектов – это проект, который будет популяризировать, конечно же, исторические события, но самое главное, этот проект направлен на изучение еще раз исторической справки героев Великой Отечественной войны.

В Минске достаточно улиц в честь героев Великой Отечественной войны, и наша главная задача, чтобы человек, который проезжает по той или иной улице, конкретно знал, что за герой Великой Отечественной войны. В общественном транспорте будет проходить аудиозапись, которую может услышать каждый гражданин. Нам приятно, что молодежь инициировала, и все аудиоролики, которые будут звучать, сама молодежь записывает.

Мы должны прекрасно понимать, что наша главная, конечно же, задача – через различные формы для нашего населения еще раз напомнить про всех героев, но на сегодняшний день это не просто аудиозаписи: это будет также размещено и на экранах, которые расположены в общественном транспорте.