В Минской области проверяют готовность сил и средств в случае возникновения ЧС

Отработать на практике. Прорыв плотины, повреждение линии электропередач и выброс аммиака. В Минской области проверят готовность сил и средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На протяжении трех дней в Березинском районе аварийные службы и организации отрабатывают различные сценарии чрезвычайных ситуаций. В том числе угрозу подтопления жилых домов, возгорания лесной растительности и выброс аммиака на производстве. Главная задача – максимально быстро и слаженно ликвидировать последствия.

Вероника Фомина, заместитель председателя Березинского райисполкома: Последние такие учения на территории нашего района проходили в 2017 году. Позволяют еще раз всем заинтересованным людям обеспечить нормальное качественное проживание. Позволяют в любой нештатной ситуации чрезвычайного характера прийти на помощь людям. Главное, своевременно и качественно выполнить свою работу.

Сергей Лапанович, начальник Минского областного управления МЧС Беларуси:

На территории имеется одно предприятие с опасным химическим производством, имеются сооружения гражданской обороны, будет проведена проверка системы оповещения региона. Ну и то, что сегодня актуально, это вопросы, связанные с загоранием в природных экосистемах, эксплуатация объектов жизнеобеспечения и многое другое. В том числе есть незапланированные вводные, которые будут отработаны.

За последние две недели подразделения по ЧАЭС Минской области осуществили более 400 выездов на загорания в природных экосистемах. У нас уже есть загорания в лесах, есть загорания на торфяниках. И в первую очередь основной причиной является неосторожное обращение граждан при выжигании сухой растительности.

Для ликвидации последствий внештатных ситуаций привлечены работники МЧС, РОВД, лесхоза, а также энергетики и медики. Всего задействованы более 170 человек и 54 единицы техники.