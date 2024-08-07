Какие продукты вызывают ботулизм? Рассказываем об опасной токсикоинфекции

В Беларуси в 2024 году уже зафиксировано четыре случая ботулизма. Что это такое и какие продукты могут стать причиной заболевания? Об этом поговорили с гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ирина Далакишвили, заведующий отделением гигиены питания Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Екатерина Яцкевич, ведущая:

Что такое ботулотоксин? Какие микроорганизмы его выделяют? В каких продуктах он может быть?