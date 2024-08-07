Какие продукты вызывают ботулизм? Рассказываем об опасной токсикоинфекции

В Беларуси в 2024 году уже зафиксировано четыре случая ботулизма. Что это такое и какие продукты могут стать причиной заболевания? Об этом поговорили с гостьей.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ирина Далакишвили, заведующий отделением гигиены питания Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Екатерина Яцкевич, ведущая:
Что такое ботулотоксин? Какие микроорганизмы его выделяют? В каких продуктах он может быть?
Ирина Далакишвили, заведующий отделением гигиены питания Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Ботулизм – это острое инфекционное заболевание, которое возникает вследствие того, что микроорганизм, который называется Clostridium botulinum, накапливает в определенных пищевых продуктах токсин, нейротоксическое вещество, которое оказывает негативное влияние на нервную систему организма человека.
В нашей стране статистика по заболеванию ботулизма ежегодная небольшая – до 20 случаев в год. Это потому, что данный микроб очень требователен к условиям внешней среды, в которой он может проявлять свое вредное воздействие. Ему необходима температура выше 4 градусов, пониженная кислотность продуктов, низкое содержание соли или сахара, отсутствие доступа кислорода. Идеальными условиями являются домашние консервации.
Подробности в видео.