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Какие продукты вызывают ботулизм? Рассказываем об опасной токсикоинфекции

07 августа 2024 08:41
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В Беларуси в 2024 году уже зафиксировано четыре случая ботулизма. Что это такое и какие продукты могут стать причиной заболевания? Об этом поговорили с гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ирина Далакишвили, заведующий отделением гигиены питания Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Екатерина Яцкевич, ведущая:
Что такое ботулотоксин? Какие микроорганизмы его выделяют? В каких продуктах он может быть?

Какие продукты вызывают ботулизм? Рассказываем об опасной токсикоинфекции-2

Ирина Далакишвили, заведующий отделением гигиены питания Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Ботулизм – это острое инфекционное заболевание, которое возникает вследствие того, что микроорганизм, который называется Clostridium botulinum, накапливает в определенных пищевых продуктах токсин, нейротоксическое вещество, которое оказывает негативное влияние на нервную систему организма человека.

В нашей стране статистика по заболеванию ботулизма ежегодная небольшая – до 20 случаев в год. Это потому, что данный микроб очень требователен к условиям внешней среды, в которой он может проявлять свое вредное воздействие. Ему необходима температура выше 4 градусов, пониженная кислотность продуктов, низкое содержание соли или сахара, отсутствие доступа кислорода. Идеальными условиями являются домашние консервации.

Подробности в видео.

# Здоровье # общество # Ирина Далакишвили # Екатерина Яцкевич # Дмитрий Потапович # Александра Каштанова

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