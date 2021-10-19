Можно увидеть самые мелкие поражения. Почему зубы лучше лечить под операционным микроскопом?

Одна из современных методик в стоматологии – лечение зубов под микроскопом. Такая технология становится все более популярна благодаря возможности многократного увеличения поверхности зуба и его внутреннего строения. Прибор позволяет увидеть самые мелкие поражения, скрытые от невооруженного глаза.

Наталья Грицкевич, стоматолог-терапевт медицинского центра «Нордин»:

Операционный микроскоп в стоматологии используется не так давно, но в современном мире является необходимым условием качественного лечения. Для чего он может использоваться? В первую очередь для лечения корневых каналов. Зубы зачастую имеют дополнительные корневые каналы или очень тонкие корневые каналы, которые невозможно увидеть даже на компьютерной томографии, необработанные, незапломбированные каналы могут быть источником инфекции и привести к потере зуба. Микроскоп позволяет отыскать эти каналы, качественно их промыть, запломбировать, таким образом сохранить зуб. Кроме того, операционные микроскоп может использоваться для лечения кариеса, когда доктор хочет щадяще отпрепарировать ткани, оставив все здоровые на месте, а пораженные убрать.

Операционный микроскоп может использоваться даже для профессиональной гигиены зубов. С его помощью врач сможет убедиться, что все над и поддесневые зубные отложения удалены. Также микроскоп необходим, если в зубе есть трещины корня, которые приводят к его удалению. Качественная диагностика поможет сэкономить не только время, но и деньги.

Наталья Грицкевич:

При желании даже первичный осмотр можно проводить с использованием микроскопа, тогда доктор может выявить малейшие скрытые кариозные полости и вовремя сообщить о них пациенту. Можно вывести изображение на экран, можно сделать фотографию и продемонстрировать пациенту, что у него в зубе действительно трещина, которая приведет к удалению зуба. Основное преимущество микроскопа – он позволяет качественно, ярко осветить рабочее поле и увидеть те детали, которые мы не видим невооруженным глазом, потому что он дает увеличение около 30 раз.