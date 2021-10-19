Он стабилизирует нервную систему и понижает давление. Рассказываем о пользе граната

Алый фрукт с горсткой сладких рубинов внутри так и манит вскрыть кожуру, как шкатулку, и насладиться вкусом. Конечно, речь о гранате. В чем же польза сочных плодов и могут ли они нанести вред? Будем разбираться. Юлия – заядлая зожница. Девушка уверена, гранат – это настоящий кладезь полезных веществ.

Юлия Соловьева:

Я всегда стараюсь придерживаться здорового образа жизни, включаю в свой рацион овощи и фрукты. Сейчас как раз гвоздь сезона гранат, который богат витаминами и микроэлементами. Всегда стараюсь побаловать себя не только вкусными зернышками, но и не выкидываю кожуру, из которой готовлю отвар, который повышает иммунитет организма, что сейчас актуально в сезон простуд.

Катерина Давыдова, врач-диетолог, нутрициолог:

Он содержит витамины группы В, В12, В6 и В9, необходимые для стабилизации нервной системы. Витамин К, который участвует в свертывании крови, как раз таки гипертоникам, людям, у которых повышенное давление, очень хорошо включать в свой рацион гранат или сок граната для понижения давления.

Спелый «суперфуд» улучшает функции щитовидки, повышает гемоглобин и укрепляет сосуды. А еще низкокалорийный гранат – настоящая находка для тех, кто борется с лишним весом. Несмотря на всю пользу, у фрукта все же есть несколько противопоказаний. Катерина Давыдова:

Стоит воздержаться от употребления детям до трех лет, людям, которые имеют индивидуальную непереносимость или аллергическую реакцию. Людям, которые имеют заболевания пищеварительного тракта, гастриты, язвы, эрозии, заболевания поджелудочной железы. Здесь под большим вопросом, очень аккуратно, после консультации специалиста.

Красные зернышки используют в кулинарии: гранат часто добавляют в салаты и десерты, из него варят варенье и, конечно, добывают сок. Чтобы выбрать настоящий напиток, стоит обратить внимание не только на срок годности и насыщенный красно-бордовый цвет.

Катерина Давыдова:

Упаковка должна быть стеклянная. Нужно посмотреть бутылку на просвет, чтобы не было избыточного количества осадков, помутнений. Небольшой осадок допускается. Дальше разворачиваем бутылку и смотрим состав. Чем меньше состав, тем лучше. Мы выбираем натуральный. Там, где написано сок, а не нектар. В составе допустимо добавление воды и аскорбиновой кислоты, но сахара, усилителей вкуса, красителей, консервантов быть не должно.