Какие планы в Минске на осеннее благоустройство? Анонс «Большого города»

Новости Беларуси. О том, какие планы в Минске на осеннее благоустройство, обсудили на площадке ток-шоу « Большой город ». И вот о чем пойдет речь в нашем эфире в воскресенье, 24 сентября, в 10:00.

Наведение порядка – не просто коммунальный вопрос, а добрая городская традиция, к которой с удовольствием подключаются жители столицы.

Зеленой столице – еще больше деревьев и кустарников! Жизнь как в цветнике!

Планируют высадить порядка 10 тысяч деревьев и около 150 тысяч кустарников.

Как столичное ЖКХ включилось в марафон по обустройству площадок во дворах и что такое общественные пространства?

Коллегиальные органы территориального самоуправления – творческий подход к решению городских задач. Что можно сделать на благо двора своими силами?

Это совсем другие субботники – не то, что было раньше. Это весело, модно, дружно.

И что получается, когда руководство города и его жители становятся партнерами в общем деле наведения порядка и обустройства мест отдыха?