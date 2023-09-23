Какие планы в Минске на осеннее благоустройство? Анонс «Большого города»

Новости Беларуси. О том, какие планы в Минске на осеннее благоустройство, обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь в нашем эфире в воскресенье, 24 сентября, в 10:00.
Новости Беларуси. О том, какие планы в Минске на осеннее благоустройство, обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь в нашем эфире в воскресенье, 24 сентября, в 10:00.
Наведение порядка – не просто коммунальный вопрос, а добрая городская традиция, к которой с удовольствием подключаются жители столицы.
Все мероприятия превращаются в некий городской праздник.
Зеленой столице – еще больше деревьев и кустарников! Жизнь как в цветнике!
Планируют высадить порядка 10 тысяч деревьев и около 150 тысяч кустарников.
Осенний подарок жителям Минска – новые зоны отдыха! Личная оценка мэра.
Владимир Кухарев проверил новые зоны отдыха в Минске. Подробности.
Как столичное ЖКХ включилось в марафон по обустройству площадок во дворах и что такое общественные пространства?
Екатерина Забенько, СТВ:
Здесь можно оставить велосипед.
Коллегиальные органы территориального самоуправления – творческий подход к решению городских задач. Что можно сделать на благо двора своими силами?
Это совсем другие субботники – не то, что было раньше. Это весело, модно, дружно.
И что получается, когда руководство города и его жители становятся партнерами в общем деле наведения порядка и обустройства мест отдыха?
Люди даже помогают: кто-то убирает, кто-то что-то дарит нам.
Слова благодарности часто слышу, особенно от женщин.
Ток-шоу «Большой город». Вместе – на благое дело. Смотрите в воскресенье в 10:00.