Прямой эфир

Какие планы в Минске на осеннее благоустройство? Анонс «Большого города»

23 сентября 2023 12:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О том, какие планы в Минске на осеннее благоустройство, обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь в нашем эфире в воскресенье, 24 сентября, в 10:00.

Какие планы в Минске на осеннее благоустройство? Анонс «Большого города»-1

Наведение порядка – не просто коммунальный вопрос, а добрая городская традиция, к которой с удовольствием подключаются жители столицы.

Какие планы в Минске на осеннее благоустройство? Анонс «Большого города»-4

Все мероприятия превращаются в некий городской праздник.

Какие планы в Минске на осеннее благоустройство? Анонс «Большого города»-7

Зеленой столице – еще больше деревьев и кустарников! Жизнь как в цветнике!

Какие планы в Минске на осеннее благоустройство? Анонс «Большого города»-10

Планируют высадить порядка 10 тысяч деревьев и около 150 тысяч кустарников.

Осенний подарок жителям Минска – новые зоны отдыха! Личная оценка мэра.

Владимир Кухарев проверил новые зоны отдыха в Минске. Подробности.

Какие планы в Минске на осеннее благоустройство? Анонс «Большого города»-13

Как столичное ЖКХ включилось в марафон по обустройству площадок во дворах и что такое общественные пространства?

Какие планы в Минске на осеннее благоустройство? Анонс «Большого города»-16

Екатерина Забенько, СТВ:
Здесь можно оставить велосипед.

Коллегиальные органы территориального самоуправления – творческий подход к решению городских задач. Что можно сделать на благо двора своими силами?

Какие планы в Минске на осеннее благоустройство? Анонс «Большого города»-19

Это совсем другие субботники – не то, что было раньше. Это весело, модно, дружно.

И что получается, когда руководство города и его жители становятся партнерами в общем деле наведения порядка и обустройства мест отдыха?

Какие планы в Минске на осеннее благоустройство? Анонс «Большого города»-22

Люди даже помогают: кто-то убирает, кто-то что-то дарит нам.

Какие планы в Минске на осеннее благоустройство? Анонс «Большого города»-25

Слова благодарности часто слышу, особенно от женщин.

Ток-шоу «Большой город». Вместе – на благое дело. Смотрите в воскресенье в 10:00.

# Субботники в Беларуси # общество # Екатерина Забенько # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
23 сентября отмечают Международный день жестовых языков. Пообщались с сурдопереводчиком
23 сентября 2023 12:39

23 сентября отмечают Международный день жестовых языков. Пообщались с сурдопереводчиком

«Пришла яблок взять и щуку». Что можно купить на сельхозярмарке около Дворца спорта?
23 сентября 2023 12:35

«Пришла яблок взять и щуку». Что можно купить на сельхозярмарке около Дворца спорта?

Можно спровоцировать морщины! Вот почему лучше не злоупотреблять ручным массажем лица
23 сентября 2023 12:30

Можно спровоцировать морщины! Вот почему лучше не злоупотреблять ручным массажем лица