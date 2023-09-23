23 сентября отмечают Международный день жестовых языков. Пообщались с сурдопереводчиком
Понимать без слов – это целое искусство, но чтобы выразить свои мысли правильно, донести эти самые мысли до адресата на помощь приходит язык жестов. 23 сентября в мире отмечается Международный день жестовых языков, призванный обратить внимание на их значение в жизни миллионов глухих и слабослышащих людей. А также важная дата для тех, кто освоил мастерство и помогает людям со всего мира быть понятыми.
В гостях студии «Новое утро» на РТР-Беларусь сурдопереводчик Светлана Павловец.
Что нужно, чтобы стать сурдопереводчиком?
Дмитрий Потапович, ведущий:
Скажите, как вы давно в профессии? Почему именно эта деятельность? Вот что вас привлекло больше всего?
Светлана Павловец, сурдопереводчик:
Как давно я в этой профессии, я бы сказала, я в этой профессии с детства, так как я росла в семье глухих родителей. Поэтому можно так сказать, что эта работа нашла меня сама. Уже с детства я поняла, что очень важно быть понятым и услышанным глухим человеком среди слышащих. Потому что это такое связующее звено между слышащими и глухими людьми. И очень важно донести то, что хочет объяснить и сказать глухой человек слышащему.
Дмитрий Потапович:
Потому что тогда человек действительно понимает, что он понят, что у него есть связь с обществом, с другими людьми.
Александра Каштанова, ведущая:
Видите, вы с самого раннего возраста, то есть вопрос о том, насколько сложно было изучить этот язык, это уже…
Светлана Павловец:
Ну, я и его не изучала, то есть я росла в этой сфере, в этом окружении, и поэтому все само собой получилось.
Александра Каштанова:
А вообще, какой должен быть минимальный запас, скажем так, жестов, чтобы уметь общаться, изъясняться? Потому что в студенчестве у меня была лучшая подруга, до сих пор лучшая, она изучала, как раз на педагогическом у них был курс. И я помню, что ночами я готовилась к экзамену, а она постоянно что-то там учила. Говорю: что ты делаешь, я тебя не понимаю? Со стороны, это невозможно запомнить.
Светлана Павловец:
Есть жесты, которые выучить очень легко, например, если они как-то обозначают тоже конфигурацию – там дом, сердце, еда, попить, то эти жесты абсолютно легко учатся. А есть жесты, которые нужно выучить, как и в любом иностранном языке.
Александра Каштанова:
Вот синхронно, допустим, когда выступление либо артист поет, а сурдопереводчик передает эту песню эмоционально. Когда ты смотришь, как полушария должны работать, чтобы человек через себя пропускал вот этот съем и выдавал?
Светлана Павловец:
Да-да, в том-то и дело, что профессия сурдопереводчика в первую очередь понятно, что знание жестового языка – это обязательно должно быть. Но ты еще должен быть и психологом, чтобы донести правильную интонацию, саму суть преподнести. Потому что если ты будешь просто сухо переводить, то что там говорят или поют, то есть человек не поймет, как он поет: это грустная песня или это веселая песня. Обязательно жестом еще идет и мимика и в первую очередь артикуляция. Все связано не только с жестами, но и то, что они читают по губам. Нужно еще быть и очень большим психологом, чтобы это все преподнести правильно, чтобы тебя поняли.
Как передать имена и фамилии языком жестов?
Александра Каштанова:
А языка жестов, он универсален? То есть можно любой иностранный язык…
Светлана Павловец:
Нет, он не универсальный. У нас насчитается около 300 жестовых языков, поэтому их очень много, как и в иностранных языках. То есть каждый жест – отдельное слово, они усовершенствуются. И усовершенствуется и у молодежи, то есть они воспринимают это где-то с международного жестового языка, где-то там между собой. И так появляются новые жесты.
Дмитрий Потапович:
То есть, есть даже сленг, по сути?
Светлана Павловец:
По сути, да.
Дмитрий Потапович:
А есть жесты-паразиты, может быть?
Светлана Павловец:
Конечно, есть. Понимаете, русский язык гораздо богаче, чем жестовый язык. И бывает такое, что, например, несколько слов переводится одним жестом. А есть, например, одно русское слово, оно переводится несколькими жестовыми языками. Многие слова им непонятны. И тогда ты начинаешь подбирать слова синонимы, чтобы им объяснить, что это значит. То есть, если ты им объяснишь конкретно там слово какое-то, то есть, я думаю, что даже слышащий человек не владеет всеми словами и понятиями этих слов, а глухой тем более. Поэтому нужно одновременно и подумать, что тебе перевести, и тут же слышать, что тебе говорят, чтобы преподнести.
Александра Каштанова:
Но есть сложнопроизносимые слова, а сложно ли показать жестами слово, которое сложно передать?
Светлана Павловец:
Во-первых, в жестовом языке есть азбука. Дактильная азбука, в которой каждый жест обозначает каждую букву. И какие-то сложные слова, например, фамилии, имена, они передаются только дактильно.
Александра Каштанова:
Я думала, как можно передать фамилию. Каким-то ассоциативным рядом?
Светлана Павловец:
Только дактильно.
Какие нюансы, которых не видно на первый взгляд, есть в жестовом языке?
Дмитрий Потапович:
Скажите, а ваша профессия насколько сейчас востребована в обществе?
Светлана Павловец:
Она очень востребована.
Александра Каштанова:
Самое время попрактиковаться, вот у нас сегодня Дмитрия начал наше «Новое утро» с жестов, он пожелал всем…
Дмитрий Потапович:
Ну, я знакомился.
Александра Каштанова:
Да, покажи еще раз!
Дмитрий Потапович:
Я уже как-то стесняюсь...
Александра Каштанова:
И пусть наш профессионал оценит тебя.
Дмитрий Потапович:
Ну, смотрите, доброе утро и добрый день – одну фразу нашел. Что-то вроде – вот так. Это правильно?
Светлана Павловец:
Это похоже. Добрый – да, добрый – это ты себя гладишь.
Дмитрий Потапович:
А, то есть это я себе добрый говорю. А прощание тоже было максимально простое – вот так.
Светлана Павловец:
Все верно.
Дмитрий Потапович:
А я еще выучил фразу «спасибо», но там два варианта. Как именно?
Светлана Павловец:
Знаете, кто говорит правильно вот так: то есть от бороды ко лбу, кто-то – наоборот. В принципе, абсолютно все равно. То есть суть жеста понятна, что ты человека благодаришь.
Александра Каштанова:
В общем, мы запомнили, как будет «пока». Потом, в конце программы, я думаю, что обязательно сможем это все попробовать.
Светлана Павловец:
А еще есть нюанс такой, что когда, например, глухие люди выступают на сцене, поют жестовые песни, как правило, всем аплодируют. Но учитывая то, что глухие люди не слышат, то есть такой жест – вот так делают. Поэтому даже в знак приветствия либо прощания, если не знаете жестов, то есть «доброе» или «до свидания», можно просто показать всем вот так.
Дмитрий Потапович:
Да, замечательно. Это как еще когда нельзя шуметь, есть народы, когда вот так вот хлопают. То есть они вместо хлопков громких просто начинают щелкать пальцами. В общем, жестов много и все это разнообразно.