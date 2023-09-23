23 сентября отмечают Международный день жестовых языков. Пообщались с сурдопереводчиком

Понимать без слов – это целое искусство, но чтобы выразить свои мысли правильно, донести эти самые мысли до адресата на помощь приходит язык жестов. 23 сентября в мире отмечается Международный день жестовых языков, призванный обратить внимание на их значение в жизни миллионов глухих и слабослышащих людей. А также важная дата для тех, кто освоил мастерство и помогает людям со всего мира быть понятыми. В гостях студии «Новое утро» на РТР-Беларусь сурдопереводчик Светлана Павловец. Что нужно, чтобы стать сурдопереводчиком? Дмитрий Потапович, ведущий:

Скажите, как вы давно в профессии? Почему именно эта деятельность? Вот что вас привлекло больше всего?

Светлана Павловец, сурдопереводчик:

Как давно я в этой профессии, я бы сказала, я в этой профессии с детства, так как я росла в семье глухих родителей. Поэтому можно так сказать, что эта работа нашла меня сама. Уже с детства я поняла, что очень важно быть понятым и услышанным глухим человеком среди слышащих. Потому что это такое связующее звено между слышащими и глухими людьми. И очень важно донести то, что хочет объяснить и сказать глухой человек слышащему. Дмитрий Потапович:

Потому что тогда человек действительно понимает, что он понят, что у него есть связь с обществом, с другими людьми. Александра Каштанова, ведущая:

Видите, вы с самого раннего возраста, то есть вопрос о том, насколько сложно было изучить этот язык, это уже… Светлана Павловец:

Ну, я и его не изучала, то есть я росла в этой сфере, в этом окружении, и поэтому все само собой получилось.

Александра Каштанова:

А вообще, какой должен быть минимальный запас, скажем так, жестов, чтобы уметь общаться, изъясняться? Потому что в студенчестве у меня была лучшая подруга, до сих пор лучшая, она изучала, как раз на педагогическом у них был курс. И я помню, что ночами я готовилась к экзамену, а она постоянно что-то там учила. Говорю: что ты делаешь, я тебя не понимаю? Со стороны, это невозможно запомнить. Светлана Павловец:

Есть жесты, которые выучить очень легко, например, если они как-то обозначают тоже конфигурацию – там дом, сердце, еда, попить, то эти жесты абсолютно легко учатся. А есть жесты, которые нужно выучить, как и в любом иностранном языке. Александра Каштанова:

Вот синхронно, допустим, когда выступление либо артист поет, а сурдопереводчик передает эту песню эмоционально. Когда ты смотришь, как полушария должны работать, чтобы человек через себя пропускал вот этот съем и выдавал? Светлана Павловец:

Да-да, в том-то и дело, что профессия сурдопереводчика в первую очередь понятно, что знание жестового языка – это обязательно должно быть. Но ты еще должен быть и психологом, чтобы донести правильную интонацию, саму суть преподнести. Потому что если ты будешь просто сухо переводить, то что там говорят или поют, то есть человек не поймет, как он поет: это грустная песня или это веселая песня. Обязательно жестом еще идет и мимика и в первую очередь артикуляция. Все связано не только с жестами, но и то, что они читают по губам. Нужно еще быть и очень большим психологом, чтобы это все преподнести правильно, чтобы тебя поняли. Как передать имена и фамилии языком жестов?

Александра Каштанова:

А языка жестов, он универсален? То есть можно любой иностранный язык… Светлана Павловец:

Нет, он не универсальный. У нас насчитается около 300 жестовых языков, поэтому их очень много, как и в иностранных языках. То есть каждый жест – отдельное слово, они усовершенствуются. И усовершенствуется и у молодежи, то есть они воспринимают это где-то с международного жестового языка, где-то там между собой. И так появляются новые жесты. Дмитрий Потапович:

То есть, есть даже сленг, по сути? Светлана Павловец:

По сути, да. Дмитрий Потапович:

А есть жесты-паразиты, может быть?

Светлана Павловец:

Конечно, есть. Понимаете, русский язык гораздо богаче, чем жестовый язык. И бывает такое, что, например, несколько слов переводится одним жестом. А есть, например, одно русское слово, оно переводится несколькими жестовыми языками. Многие слова им непонятны. И тогда ты начинаешь подбирать слова синонимы, чтобы им объяснить, что это значит. То есть, если ты им объяснишь конкретно там слово какое-то, то есть, я думаю, что даже слышащий человек не владеет всеми словами и понятиями этих слов, а глухой тем более. Поэтому нужно одновременно и подумать, что тебе перевести, и тут же слышать, что тебе говорят, чтобы преподнести. Александра Каштанова:

Но есть сложнопроизносимые слова, а сложно ли показать жестами слово, которое сложно передать? Светлана Павловец:

Во-первых, в жестовом языке есть азбука. Дактильная азбука, в которой каждый жест обозначает каждую букву. И какие-то сложные слова, например, фамилии, имена, они передаются только дактильно. Александра Каштанова:

Я думала, как можно передать фамилию. Каким-то ассоциативным рядом? Светлана Павловец:

Только дактильно. Какие нюансы, которых не видно на первый взгляд, есть в жестовом языке?

Дмитрий Потапович:

Скажите, а ваша профессия насколько сейчас востребована в обществе? Светлана Павловец:

Она очень востребована. Александра Каштанова:

Самое время попрактиковаться, вот у нас сегодня Дмитрия начал наше «Новое утро» с жестов, он пожелал всем… Дмитрий Потапович:

Ну, я знакомился. Александра Каштанова:

Да, покажи еще раз! Дмитрий Потапович:

Я уже как-то стесняюсь... Александра Каштанова:

И пусть наш профессионал оценит тебя.

Дмитрий Потапович:

Ну, смотрите, доброе утро и добрый день – одну фразу нашел. Что-то вроде – вот так. Это правильно? Светлана Павловец:

Это похоже. Добрый – да, добрый – это ты себя гладишь. Дмитрий Потапович:

А, то есть это я себе добрый говорю. А прощание тоже было максимально простое – вот так. Светлана Павловец:

Все верно. Дмитрий Потапович:

А я еще выучил фразу «спасибо», но там два варианта. Как именно?