Куба присоединится к Международной ассоциации академий наук. Что могут предложить белорусские коллеги?

Мероприятие собрало около сотни ведущих международных специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За одним столом – руководители Национальных академий наук России, Беларуси, трех провинций Китая, Армении, Вьетнама, Монголии и других стран, а также сотрудники ведущих научных центров. В фокусе внимания – вопросы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Так, с кубинскими коллегами наши ученые реализуют несколько десятков различных проектов. И странам есть что предложить друг другу в сфере сельского хозяйства, медицины и биотехнологий.

Карлос Родригес, вице-президент Академии наук Кубы:

Очень нравится подход к науке здесь, в Беларуси, где фундаментальные науки очень тесно связаны с применением. И я думаю, что этот подход для Кубы, которая тоже маленькая страна, очень важен, и мы можем учиться у вас.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

Наметим наше взаимодействие на длительную перспективу, поскольку где-то проблемы схожи между академиями наук. Но, может быть, наша белорусская Академия наук более в выгодном свете, потому что нас поддерживают правительство и особенно Президент нашей страны. Наша Академия наук – это бренд сейчас страны, она очень высокозначимая, работает по всем направлениям. К этому приближаются и стремятся.