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Сформированы 15 тыс. лет назад! Посмотрите на глыбы конгломераты в Кореличском районе

17 ноября 2025 14:28
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Нет, это не царство хоббитов и не таинственная Скандинавия! Это сокровища Кореличской земли. Около 15 тысяч лет назад эти глыбы были сформированы одним из последних ледников, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ!

Сформированы 15 тыс. лет назад! Посмотрите на глыбы конгломераты в Кореличском районе-2

Северное наследство завораживает. Кстати, в переводе с латинского слово «конгломерат» означает «скученный, уплотненный». И правда, словно природа создала незамысловатые скульптуры. Познакомимся с геологическим памятником природы республиканского значения.

Сформированы 15 тыс. лет назад! Посмотрите на глыбы конгломераты в Кореличском районе-4

Каролина Анисенко, директор Кореличского туристического информационного центра:
Глыбы в основном сложены водно-ледниковыми, песчано-гравийно-галечными и песчано-галечными отложениями, которые чередуются между собой. Имеют мощность слоев 0,1-1,5 метра. Все обломки хорошо окатаны, угловатой формы, скреплены между собой карбонатным цементом. Сохранилось около семи глыб конгломератов.

Анастасия Мкеева, специальный корреспондент:
Есть ли что-то подобное еще в Беларуси?

Каролина Анисенко:
Такие конгломераты только в нашем районе. Они разлетелись по всему TikTok.

Подробности в видео.

# Туризм # История # Анастасия Макеева

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