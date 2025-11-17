Как одевались кореличские модники в XIX веке? Узнали в местном доме ремёсел

Родник традиций! Последнюю остановку делаем в Доме ремесел. Это музыка для души. Ценители ручной работы будут покорены. Мастера здесь славные. От резьбы по дереву и керамики до драгоценностей ЮНЕСКО – соломки и вытинанки. Начнем с примерки и познакомимся с изюминками местного строя. Одежда была ярким маркером. По ней можно было узнать все: прописку, семейное положение и статус, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ!

Юлия Бояренко, заведующий отделом традиционного искусства и ремесел Кореличского центра культуры и народного творчества:

Юбка была либо клетка, либо полоска, передник, рубашка или сорочка называли. Корсет считался одеждой более зажиточных крестьян. Передник – это обязательный элемент женского костюма. Основная роль – защитить юбку от загрязнений, а потом они уже так вошли в этот костюм, что в праздничной одежде тоже был. Вышивка всегда имела какой-то определенный смысл, были символы, которые обозначали либо богатство, либо крепкую семью, урожай. Основные цвета – это красный, белый, черный. Красный цвет был обережным цветом, цвет, который отгонял злых духов, был обязательно в любом костюме.