Как одевались кореличские модники в XIX веке? Узнали в местном доме ремёсел

Родник традиций! Последнюю остановку делаем в Доме ремесел. Это музыка для души. Ценители ручной работы будут покорены. Мастера здесь славные. От резьбы по дереву и керамики до драгоценностей ЮНЕСКО – соломки и вытинанки. Начнем с примерки и познакомимся с изюминками местного строя. Одежда была ярким маркером. По ней можно было узнать все: прописку, семейное положение и статус, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ!
Юлия Бояренко, заведующий отделом традиционного искусства и ремесел Кореличского центра культуры и народного творчества:
Юбка была либо клетка, либо полоска, передник, рубашка или сорочка называли. Корсет считался одеждой более зажиточных крестьян. Передник – это обязательный элемент женского костюма. Основная роль – защитить юбку от загрязнений, а потом они уже так вошли в этот костюм, что в праздничной одежде тоже был. Вышивка всегда имела какой-то определенный смысл, были символы, которые обозначали либо богатство, либо крепкую семью, урожай. Основные цвета – это красный, белый, черный. Красный цвет был обережным цветом, цвет, который отгонял злых духов, был обязательно в любом костюме.
Стильно и уютно. Теплые сермяги на рубеже XIX-XX веков были хитом для местных жителей. Их шили из шерстяной или полушерстяной ткани. На каждый день был лаконичный прямой крой, темно-серый или черный цвет. На выход и праздники выбирали светло-серый тон, делали модели поинтереснее и украшали петельным узором. Обратите внимание, что у женщин был воротник, а у мужчин – капюшон. Дело в том, что барышни могли укутаться в непогоду большим платком, в то время, как их мужья носили только соломенные шляпы.
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