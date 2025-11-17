Новости по тегу #Николай Трубчик

На базе 2-й центральной поликлиники начал работать кабинет МРТ. Данный кабинет будет работать не только на жителей, которые получают медицинскую помощь в нашем учреждении. С 3 ноября 2025 года начало работу стоматологическое новое отделение на базе 40-й городской поликлиники.
Услугами будут пользоваться около 48 тысяч человек. За смену здесь могут принять около 1 200 пациентов.
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