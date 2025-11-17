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Новости по тегу #Николай Трубчик

Какие объекты здравоохранения появились во Фрунзенском районе Минска – рассказал главврач 2-й центральной районной поликлиники
17 ноября 2025 15:39

Какие объекты здравоохранения появились во Фрунзенском районе Минска – рассказал главврач 2-й центральной районной поликлиники

Поликлинику во Фрунзенском районе открыли после реконструкции! Показываем, что изменилось внутри
24 января 2025 11:33

Поликлинику во Фрунзенском районе открыли после реконструкции! Показываем, что изменилось внутри

В Беларуси стартовала вакцинация против гриппа
03 октября 2022 14:20

В Беларуси стартовала вакцинация против гриппа

«До 1000 образцов в сутки». В минской инфекционке теперь могут делать больше тестов на ковид
03 ноября 2021 16:53

«До 1000 образцов в сутки». В минской инфекционке теперь могут делать больше тестов на ковид

«Население очень сильно, конечно, устало, но вирус от нас никуда не ушёл». Где можно вакцинироваться во Фрунзенском районе?
07 июля 2021 15:13

«Население очень сильно, конечно, устало, но вирус от нас никуда не ушёл». Где можно вакцинироваться во Фрунзенском районе?