Какие необычные явления будут в небе в 2026-м и как увидеть Сатурн невооружённым глазом? Рассказал астроном

Ближе к звездам – солнечное гало, полярное сияние, метеорные потоки, затмения, солнечные луны, противостояние планет – это далеко не весь список необычных явлений, которые за всю свою жизнь наблюдал астроном-любитель Андрей Лейчик. Сегодня он в гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. Узнали, какие волшебные сюрпризы подготовил космос в ближайшее время, когда лучше всего любоваться небом и какие значимые астрономические события и явления для Беларуси не стоит упускать. Александра Каштанова, ведущая:

Есть ли у вас какие-то специальные «помощники», которые делают доступными взор на звездное небо?

Андрей Лейчик, заместитель начальника отдела подвижного состава УП «Минское отделение Белорусской железной дороги», любитель-астроном:

Да, «помощников» у меня очень много. Это и фотоаппараты, и телескопы. Один из них – телескоп ТАЛ-65. Это один из самых первых купленных мной телескопов. А самые большие телескопы я использую для фотографирования звездного неба, туманностей, галактик в профессиональном формате. Увидеть Марс, Юпитер и Сатурн можно невооруженным глазом

Андрей Лейчик:

Еще в древности, в эпоху Просвещения, люди смотрели на небо, видели какие-то изменения в нем среди звезд, двигались так называемые блуждающие звезды, впоследствии человечество поняло, что это планеты, когда на них навели первые телескопы. Поэтому даже сегодня увидеть планеты Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн не представляет никакого труда. Они видны элементарно, невооруженным глазом. Зачастую они видны очень ярко среди звезд и с течением нескольких дней видно даже перемещение этих планет на фоне основных звезд, которые для нас Земли кажутся неподвижными. Почему люди не летают на Луну в XXI веке?

Юрий Царев, ведущий:

Вы как астроном насколько максимально приближались к Луне? Андрей Лейчик:

Где-то в 400 крат. Юрий Царев:

Если американцы летали на Луну, когда техника не была на таком уровне, как сейчас, что мешает человечеству повторить высадку на Луне прямо сейчас с новыми технологиями, и, что самое главное, не просто высадку на Луне, а еще и возвращение назад на Землю?

Андрей Лейчик:

Лунная программа, которая была в 1980-1990-е, полностью развивалась со стороны Америки, со стороны Советского Союза, тут вопрос такой, что насколько это сейчас необходимо? Юрий Царев:

Необходимо. А вдруг там все сейчас те самые металлы, которых не хватает нам всем? Редкоземы те же самые. А вдруг там совершенно новые минералы, которые мы можем использовать в высоких технологиях? Сейчас мы можем все выращивать на Луне – у нас был школьник, который придумал, как в лунном грунте выращивать картошку. Почва пустует, дачи простаивают. Александра Каштанова:

Местечко уже можно там приобрести, если что. Активно продаются на Луне участки. Какие красивые астрономические явления можно увидеть в ближайшее время?