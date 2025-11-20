Разрушения и дефекты – какие недостатки выявлены при реализации мероприятий Года благоустройства

Ненадлежащее санитарное состояние, разрушения и дефекты. Проблемные моменты выявлены при проверке исполнения законодательства в сфере наведения порядка на земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О вопиющих фактах бесхозяйственности рассказали в Генеральной прокуратуре. Так, например, во всех областях и в столице обнаружено более 700 фактов незаконного размещения отходов. При этом в регионах систематически не соблюдались графики их вывоза.

По результатам надзорных мероприятий по стране внесено более 750 актов надзора. Генеральная прокуратура направила в правительство информацию и предложила обеспечить устранение выявленных нарушений. Работа в данном направлении будет продолжена, чтобы создать более комфортные условия жизни для людей.