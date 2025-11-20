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Разрушения и дефекты – какие недостатки выявлены при реализации мероприятий Года благоустройства

20 ноября 2025 07:56
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Ненадлежащее санитарное состояние, разрушения и дефекты. Проблемные моменты выявлены при проверке исполнения законодательства в сфере наведения порядка на земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разрушения и дефекты – какие недостатки выявлены при реализации мероприятий Года благоустройства-2

О вопиющих фактах бесхозяйственности рассказали в Генеральной прокуратуре. Так, например, во всех областях и в столице обнаружено более 700 фактов незаконного размещения отходов. При этом в регионах систематически не соблюдались графики их вывоза.

По результатам надзорных мероприятий по стране внесено более 750 актов надзора. Генеральная прокуратура направила в правительство информацию и предложила обеспечить устранение выявленных нарушений. Работа в данном направлении будет продолжена, чтобы создать более комфортные условия жизни для людей.

# Год благоустройства # Генеральная прокуратура Республики Беларусь

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