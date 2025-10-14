Минчанин выиграл 20 тыс. рублей в игре от «Санты». История ещё одной удачи

Александр Меженный, ведущий:

Мне кажется, что есть другие варианты. Конечно же, можно пойти в магазин, и фортуна улыбнется, возможно, именно вам, как это случилось в жизни минчанина Алексея Апета. Он купил буквально винегрет к ужину и выиграл 20 тысяч рублей в игре от «Санта». Эмоции, конечно же, непередаваемые.

– Двадцать тысяч!

– Да вы шутите!

Алексей Апет, г. Минск:

Меня зовут Леша. Я живу в Минске. Мне 33 года, я работаю администратором в отеле. Невозможно передать ощущения, потому что это невероятные эмоции. Я сразу же не поверил, что вообще такое возможно, что я что-то выиграл. Выигрышной покупкой стал винегрет.

– Как вам, кстати, винегрет?

– Рекомендую. Обязательно покупайте.