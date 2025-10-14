Минчанин выиграл 20 тыс. рублей в игре от «Санты». История ещё одной удачи
Александр Меженный, ведущий:
Мне кажется, что есть другие варианты. Конечно же, можно пойти в магазин, и фортуна улыбнется, возможно, именно вам, как это случилось в жизни минчанина Алексея Апета. Он купил буквально винегрет к ужину и выиграл 20 тысяч рублей в игре от «Санта». Эмоции, конечно же, непередаваемые.
– Двадцать тысяч!
– Да вы шутите!
Алексей Апет, г. Минск:
Меня зовут Леша. Я живу в Минске. Мне 33 года, я работаю администратором в отеле. Невозможно передать ощущения, потому что это невероятные эмоции. Я сразу же не поверил, что вообще такое возможно, что я что-то выиграл. Выигрышной покупкой стал винегрет.
– Как вам, кстати, винегрет?
– Рекомендую. Обязательно покупайте.
Алексей Апет:
Чувствую себя отлично, на самом деле. Вот, возможно, потрачу свой выигрыш на путешествия.
– Итак, Алексей, держите сразу 20 тысяч. Лишними не будут.
– Я желаю другим участникам игры никогда не терять надежду и обязательно участвовать, и, возможно, когда-нибудь вы выиграете.
*На правах рекламы.