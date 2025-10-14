Паралимпиец Дмитрий Ходас занял 8-е место на ЧМ по пауэрлифтингу

Белорусский паралимпиец Дмитрий Ходас достойно представил нашу страну на чемпионате мира по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, соревнования с участием атлетов из 68 стран проходят в Каире, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Впервые за долгое время на международном старте наши паралимпийцы смогли выступить под национальным флагом. В весовой категории до 65 килограммов Ходас последовательно справился с тремя весами. Итоговый результат в 451 килограммов принес белорусу 8-е место. А победил в троеборье чилиец Хорхе Каринао. Золото за лучшую отдельную попытку завоевал китаец Чжоу Шивей, поднявший 205 килограммов. В этом зачете белорус занял 18-ю позицию.