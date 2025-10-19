Новости по тегу #день матери -14 октября

14 октября в Беларуси отмечали День матери. Но быть мамой – это не всегда только про праздник. Это настоящий подвиг.
Во Дворце Республики собрались мамы, которые достигли значимых результатов не только в воспитании детей, но и в профессиональной деятельности.
Все они представительницы разных профессий и многие успешно совмещают карьеру с заботой о детях, поддержанием уюта в семье.
30 сентября Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко наградил белорусок орденом Матери. Напомним, в нашей стране такую награду получают женщины, у которых есть пять и больше детей.
С 13 по 26 октября в нашей стране по хорошей традиции проходит масштабная Неделя родительской любви. Она приурочена ко Дню матери и ко Дню отца.
В нашей стране свыше четырех миллионов женщин, и более половины являются матерями.
Александр Лукашенко поздравил белорусок с Днем матери.
От руководства района в адрес счастливых мам – слова благодарности и поздравления. Каждой вручили подарки и цветы.
О подвиге ее сына и лейтенанта Никиты Куконенко знает каждый белорус. В мае 2021 года летчики увели падающий самолет от жилых кварталов Барановичей. Ребята спасли сотни жизней ценой собственных.
«Счастливая семья – сильное государство». Для Беларуси эта формула – аксиома. Этой очень важной в современном мире теме посвятили форум «Разговор о главном», который прошел в Полоцке.
В студии «Нового утра» Владислава Артюковская, художественная руководитель Молодежного театра эстрады, и Жанет, заслуженная артистка Республики Беларусь.
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