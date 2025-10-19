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Новости по тегу #день матери -14 октября

«У меня призвание – быть многодетной мамой!» Рассказываем о силе и любви белорусских женщин
19 октября 2025 17:29

«У меня призвание – быть многодетной мамой!» Рассказываем о силе и любви белорусских женщин

Турчин по поручению Президента Беларуси вручил госнаграды ко Дню матери
14 октября 2025 14:06

Турчин по поручению Президента Беларуси вручил госнаграды ко Дню матери

26 жительницам Минской области вручили ордена Матери
14 октября 2025 11:02

26 жительницам Минской области вручили ордена Матери

«Наш каждый ребёнок – это осознанный шаг». Многодетная мама рассказала о воспитании пятерых сыновей
14 октября 2025 10:00

«Наш каждый ребёнок – это осознанный шаг». Многодетная мама рассказала о воспитании пятерых сыновей

Какие мероприятия подготовил БСЖ к Неделе родительской любви? Поговорили с Инной Солдатенко
14 октября 2025 09:56

Какие мероприятия подготовил БСЖ к Неделе родительской любви? Поговорили с Инной Солдатенко

Праздник любви и тепла! В Беларуси отмечают День матери
14 октября 2025 06:21

Праздник любви и тепла! В Беларуси отмечают День матери

Лукашенко: мудрость, терпение и любовь матерей помогают находить в жизни верный путь
14 октября 2025 05:52

Лукашенко: мудрость, терпение и любовь матерей помогают находить в жизни верный путь

В Борисове поздравили мам, родивших малышей в День матери
18 октября 2024 13:57

В Борисове поздравили мам, родивших малышей в День матери

Мама Героя Беларуси. В Лиде слова благодарности звучали в адрес Галины Ничипорчик
14 октября 2024 18:03

Мама Героя Беларуси. В Лиде слова благодарности звучали в адрес Галины Ничипорчик

Самая тёплая осенняя семидневка – в Беларуси стартовала Неделя родительской любви
14 октября 2024 17:46

Самая тёплая осенняя семидневка – в Беларуси стартовала Неделя родительской любви

«Мамин праздник» – какие звёзды примут участие в концерте ко Дню матери?
12 октября 2024 13:15

«Мамин праздник» – какие звёзды примут участие в концерте ко Дню матери?

Телемамы: ведущие СТВ рассказали о том, как удаётся совмещать работу и материнство
13 октября 2017 11:58

Телемамы: ведущие СТВ рассказали о том, как удаётся совмещать работу и материнство