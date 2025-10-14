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США могут поставить Киеву от 20 до 50 «Томагавков» – FT

14 октября 2025 12:13
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США могут поставить Киеву от 20 до 50 «Томагавков» – FT-0

Соединенные Штаты рассматривают возможность передачи Украине от 20 до 50 ракет «Томагавк», однако эксперты полагают, что такое количество не окажет существенного влияния на ход конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил готовность к поставкам, но не стал раскрывать детали принятого решения.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что применение этих ракет без участия американских военных невозможно, и предупредил, что это приведет к новому этапу эскалации в отношениях между странами.

Фото: pixabay

# Международная политика # США # Новости США # политика США # Оружие и боеприпасы

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