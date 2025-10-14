Два белоруса помогли своим командам одержать победы в матчах НХЛ

Два белоруса помогли своим командам одержать победы в матчах Национальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Колорадо» Ильи Соловьева справился с «Баффало» – 3:1. Белорус провел на площадке чуть больше 12 минут, нанес три броска, дважды заблокировал выстрелы оппонентов. Это был второй матч Соловьева за «Колорадо» в сезоне, всего же «Эвеланш» провели четыре поединка, в которых набрали 7 очков и вышли в лидеры Западной Конференции. Еще один наш защитник, Артем Левшунов, вернулся в состав «Чикаго» и помог команде добыть первую победу в новом сезоне. Со счетом 3:1 обыграна «Юта». Левшунов провел на льду почти 16 минут, нанес один бросок, применил два силовых приема, показатель полезности белоруса – «+1».