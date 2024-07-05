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В Национальной академии наук Беларуси подвели итоги полугодовой экспедиции в Антарктиду

05 июля 2024 14:13
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Покоряем ледовый континент. В Национальной академии наук подвели итоги полугодовой экспедиции в Антарктиду. Наши полярники вернулись на родину в июне. В состав исследовательской группы вошли 13 человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальной академии наук Беларуси подвели итоги полугодовой экспедиции в Антарктиду-1

Почти половина из них – опытные полярники. Биология, геофизика, экология – команде необходимо было выполнить восемь специальных заданий из разных областей наук. С работой справились. Помогло оборудование отечественного производства, а некоторые эксперименты провели совместно с российскими коллегами. Кроме того, белорусы побывали в нескольких многодневных походах. Обследовали «Горы Коновалова» и массив Най. К слову, это вторая экспедиция с исследованиями и внутри континента.

В Национальной академии наук Беларуси подвели итоги полугодовой экспедиции в Антарктиду-4

Егор Корзун, старший научный сотрудник Научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам, участник 16-й Белорусской антарктической экспедиции:
Горный массив Най, который находится в труднодоступной части Антарктиды, до которого очень сложно по земле добраться, в основном этот путь занял около суток в одну сторону. Там собрали материал и надеемся в дальнейшем продолжить эти исследования.

В Национальной академии наук Беларуси подвели итоги полугодовой экспедиции в Антарктиду-7

Алексей Гайдашов, руководитель 16-й Белорусской антарктической экспедиции:
Развитие инфраструктуры Белорусской антарктической станции продолжается, второй очереди ее. В ближайшие пару лет планируется завершить ее строительство, и станция будет готова к любым формам работы.

В Национальной академии наук Беларуси подвели итоги полугодовой экспедиции в Антарктиду-10

В ходе 16-й экспедиции полярники провели работы по монтажу установочной платформы для нового объекта станции. Сооружение огромное – 18 тонн. Чтобы выполнить задачу, полярники тренировались на «большой» земле. Платформа уже подготовлена к приему модулей. Их доставят в следующем сезоне.

# Ученые # общество # Егор Корзун # Алексей Гайдашов

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