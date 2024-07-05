В Национальной академии наук Беларуси подвели итоги полугодовой экспедиции в Антарктиду

Покоряем ледовый континент. В Национальной академии наук подвели итоги полугодовой экспедиции в Антарктиду. Наши полярники вернулись на родину в июне. В состав исследовательской группы вошли 13 человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти половина из них – опытные полярники. Биология, геофизика, экология – команде необходимо было выполнить восемь специальных заданий из разных областей наук. С работой справились. Помогло оборудование отечественного производства, а некоторые эксперименты провели совместно с российскими коллегами. Кроме того, белорусы побывали в нескольких многодневных походах. Обследовали «Горы Коновалова» и массив Най. К слову, это вторая экспедиция с исследованиями и внутри континента.

Егор Корзун, старший научный сотрудник Научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам, участник 16-й Белорусской антарктической экспедиции:

Горный массив Най, который находится в труднодоступной части Антарктиды, до которого очень сложно по земле добраться, в основном этот путь занял около суток в одну сторону. Там собрали материал и надеемся в дальнейшем продолжить эти исследования.

Алексей Гайдашов, руководитель 16-й Белорусской антарктической экспедиции:

Развитие инфраструктуры Белорусской антарктической станции продолжается, второй очереди ее. В ближайшие пару лет планируется завершить ее строительство, и станция будет готова к любым формам работы.