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В каждом блоке санузел, кухня и душевая. В Минске появится новое общежитие для студентов БГУФК

05 июля 2024 15:34
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Строительство нового общежития для студентов БГУФК начали в январе 2023 года, рассказали в проекте «Решение есть! Депутатский ответ». Возводят объект рядом со зданием Национального Олимпийского комитета.

В каждом блоке санузел, кухня и душевая. В Минске появится новое общежитие для студентов БГУФК-1

16-этажное строение эллипсоидной формы рассчитано на 700 мест с комфортными блоками для проживания.

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В каждом блоке санузел, кухня и душевая. В Минске появится новое общежитие для студентов БГУФК-4

Сергей Репкин, ректор Белорусского государственного университета физической культуры:
Само место возле университета находится возле Национального Олимпийского комитета, поэтому все наши студенты будет пропитаны олимпийским спортивным движением.

В каждом блоке санузел, кухня и душевая. В Минске появится новое общежитие для студентов БГУФК-7

В распоряжении ребят будут двухместные и трехместные комнаты. В каждом блоке санузел, кухня и душевая. Предусмотрены тренажерные залы и даже караоке, также аудитории для занятий киберспортом. На первом этаже просторный вестибюль, диспетчерская, административные залы, буфет, медицинский блок и два жилых. Кроме того, в здании предусмотрены четыре пассажирских лифта, а в подвальной части прачечная и техпомещение.

Подробности в видео.

# Строительство # общество

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