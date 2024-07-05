В каждом блоке санузел, кухня и душевая. В Минске появится новое общежитие для студентов БГУФК

Строительство нового общежития для студентов БГУФК начали в январе 2023 года, рассказали в проекте «Решение есть! Депутатский ответ». Возводят объект рядом со зданием Национального Олимпийского комитета.

В распоряжении ребят будут двухместные и трехместные комнаты. В каждом блоке санузел, кухня и душевая. Предусмотрены тренажерные залы и даже караоке, также аудитории для занятий киберспортом. На первом этаже просторный вестибюль, диспетчерская, административные залы, буфет, медицинский блок и два жилых. Кроме того, в здании предусмотрены четыре пассажирских лифта, а в подвальной части прачечная и техпомещение.