Какие компенсации положены за вредные условия труда?

Новости Беларуси. Дополнительные деньги или отпуск, или и то, и другое? Что предоставляют за работу на вредном производстве, рассказали в ходе «Открытого разговора».

Ольга Валетко, начальник отдела государственной экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

По результатам аттестации в Республике Беларусь предоставляется комплекс компенсаций, подтверждается обязанность нанимателя на профессиональное пенсионное страхование и определение права работника на компенсации в виде дополнительного отпуска, сокращённой продолжительности, доплат.