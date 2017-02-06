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Какие компенсации положены за вредные условия труда?

06 февраля 2017 15:00
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Новости Беларуси. Дополнительные деньги или отпуск, или и то, и другое? Что предоставляют за работу на вредном производстве, рассказали в ходе «Открытого разговора».  

Ольга Валетко, начальник отдела государственной экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
По результатам аттестации в Республике Беларусь предоставляется комплекс компенсаций, подтверждается обязанность нанимателя на профессиональное пенсионное страхование и определение права работника на компенсации в виде дополнительного отпуска, сокращённой продолжительности, доплат.

Вредные условия труда – что положено и куда жаловаться?

# общество # Трудовые отношения

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