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В российский Саранск к чемпионату мира по футболу прибыло 50 белорусских автобусов

06 февраля 2017 10:08
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Новости Беларуси. В российский Саранск к чемпионату мира по футболу прибыло 50 белорусских автобусов. Встречали наши МАЗы здесь со всеми почестями. Колонна, растягиваясь на несколько километров, проехала по основным улицам города.

Для столицы Мордовии приобретение стало рекордным за последние 20 лет. Часть машин выйдет на маршруты уже в ближайшее время, другие останутся на хранении до спортивного события.

Низкопольные автобусы МАЗ могут перевозить до сотни пассажиров, они оборудованы специальными платформами для инвалидов, оснащены кондиционерами. Есть у техники новшества. Среди них автоинформаторы и связь с водителем.

В целом транспортные средства отвечают всем международным стандартам, в том числе высшему классу экологической безопасности – Евро-5, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Беларусь-Россия

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