Как часто должны проверять условия труда и можно ли обжаловать результаты?

Новости Беларуси. Сколько раз должна посещать производство аттестационная комиссия и что делать, если работник не согласен с её заключением, рассказали в ходе «Открытого разговора».

Как проходит аттестация на рабочих местах?

Ольга Валетко, начальник отдела государственной экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Наниматель создаёт аттестационную комиссию, куда входят все руководители структурных подразделений, медицинские работники, профсоюзы.

А, если работник не согласен с результатами аттестации? Можно ли её как-то обжаловать?

Ольга Валетко, начальник отдела государственной экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Конечно, можно. Он обращается к нанимателю или в аттестационную комиссию.

Он может не подписывать карту аттестации, например.

Может написать, что он не согласен с картой аттестации. Конечно, могут обжаловать вот эти материалы. У нас есть территориальные органы государственной экспертизы.

Аттестация, насколько я знаю, проходит раз в 5 лет. А это не редко? Ведь и за год могут условия труда измениться.

Ольга Валетко, начальник отдела государственной экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Вы знаете, не редко. Потому что в Республике Беларусь, кроме этой процедуры, есть ещё гигиеническая классификация условий труда, которая проверяет состояние условий труда на рабочих местах, выявляет вредные производственные факторы. И, конечно, есть производственный контроль на предприятиях – это проводят органы санитарного надзора.