Лилия Ананич: мы сами должны рассказывать о себе, как мы живем, какие у нас задачи

Новости Беларуси. Использование новых технологических решений и интеграция различных медиаплатформ. Эти направления станут главными в работе Министерства информации в 2017 году. Об итогах деятельности ведомства и планах на 2017-ый говорили 6 февраля на профильной коллегии в Минске.

В 2016 году удалось достичь неплохих показателей. Удалось преодолеть тенденцию сокращения производства книжной продукции. На высоком уровне сохраняются и рейтинги доверия национальным СМИ. По результатам социологических исследований главным источником получения общественно-политической информации по-прежнему остается телевидение.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Сохраняются рейтинги доверия национальным средствам массовой информации и они значительно выше, нежели российским, зарубежным средствам массовой информации. Но мы видим и четкую тенденцию усиления влияния интернета на общественное мнение. Мы сами должны рассказывать о себе, рассказывать, как мы живем, какие у нас задачи. И хороший для нас всех посыл – состоявшийся «Большой разговор с Президентом», где детально, буквально по всем направлениям, открытый, честный большой разговор. И эти все темы должны разворачиваться сегодня в наших средствах массовой информации.

2016 год был насыщенным и богатым на события. Всебелорусское народное собрание, парламентские выборы, мероприятия, приуроченные к Году культуры. И здесь Министерство информации координировало работу газет, журналов, телевидения, радио, а также интернет-ресурсов. В 2017 году необходимо принять меры, чтобы сделать национальный контент конкурентоспособным и увеличить число собственных программ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.