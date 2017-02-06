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Вредные условия труда – что положено и куда жаловаться: «Открытый разговор»

06 февраля 2017 15:01
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Новости Беларуси. Если служба и опасна, и трудна. Что положено за вредные условия труда? Куда жаловаться, если наниматель не заботится о комфорте подчинённых? В рамках «Открытого разговора» на СТВ об этом рассказали главный правовой инспектор труда Брестского областного объединения профсоюзов Ирина Михнович и начальник отдела государственной экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Ольга Валетко.

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# общество # Трудовые отношения

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