Вредные условия труда – что положено и куда жаловаться: «Открытый разговор»

Новости Беларуси. Если служба и опасна, и трудна. Что положено за вредные условия труда? Куда жаловаться, если наниматель не заботится о комфорте подчинённых? В рамках «Открытого разговора» на СТВ об этом рассказали главный правовой инспектор труда Брестского областного объединения профсоюзов Ирина Михнович и начальник отдела государственной экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Ольга Валетко.

Какие компенсации положены за вредные условия труда?

Как часто должны проверять условия труда и можно ли обжаловать результаты?