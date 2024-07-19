Что означает комплексный подход при капремонте? Узнали у эксперта

Что такое наше жилье без воды, света, тепла? Коробка с крышей да и только. Когда все работает, мы этого счастья почти не замечаем. Стоит чему-то поломаться – уже катастрофа. Как не допустить обветшания жилья и как вдохнуть в старый дом новую жизнь? Об этом и не только поговорили с гостем проекта «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии Михаил Варикаш, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Что собой представляет комплексный подход? Оправдывает ли он возложенные надежды?
Михаил Варикаш, депутат Минского городского Совета депутатов:
Последние годы в Минске применяется комплексный подход при проведении капитального ремонта. Что такое комплексный подход? Это когда в одном месте, в одно время построены 5-6 жилых домов, на них разрабатывается проектно-сметная документация. Все эти жилые дома проходят капитальный ремонт вместе. Это делается для того, чтобы нашим гражданам создавать меньше неудобств. Потому что если начать капитальный ремонт в одном доме, потом перейти на другой, люди будут долго испытывать неудобства. А так мы в один раз пришли и сделали капитальный ремонт.
Подробности в видео.