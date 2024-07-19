Что означает комплексный подход при капремонте? Узнали у эксперта

Что такое наше жилье без воды, света, тепла? Коробка с крышей да и только. Когда все работает, мы этого счастья почти не замечаем. Стоит чему-то поломаться – уже катастрофа. Как не допустить обветшания жилья и как вдохнуть в старый дом новую жизнь? Об этом и не только поговорили с гостем проекта «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии Михаил Варикаш, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Что собой представляет комплексный подход? Оправдывает ли он возложенные надежды?