«Война ошибок не прощает». Президент потребовал исправить ситуацию в армии – Вольфович

Беларусь усиливает свою оборону – жестко, открыто и без иллюзий. 1 апреля во Дворце Независимости прозвучала принципиальная оценка боеготовности армии. Александр Лукашенко лично подвел итоги масштабной проверки Вооруженных Сил и дал понять: безопасность страны остается безусловным приоритетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужской разговор был из разряда «не для широкой общественности». Заслушали доклады КГК, Совбеза, разбирали отдельные примеры. Не для того, чтобы поставить двойку или пятерку, а чтобы больше не допускать таких ошибок. Госсекретарь после рассказал, что само совещание было под стать характеру проверки – насыщенным на внезапные ходы и вопросы.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Состоялся откровенный мужской разговор, принципиальный, жесткий. Президент потребовал без прикрас доложить все эти нюансы, проблемные вопросы, что получилось, что не получилось, на что надо обратить внимание. Поставил четкие задачи мне, министру обороны еще раз проанализировать, доложить ему конкретные предложения, как исправить ситуацию по тем скрытым проблемным вопросам. По кому-то принять кадровое решение, кто не способен руководить, потому что война ошибок не простит и не прощает.

Поэтому на любом месте любой командир части, командир подразделения должен соответствовать тем критериям оценки, которые выносятся перед человеком в погонах, командиром. Во-первых, профессионально подготовлен, сам способен выполнить боевую задачу и поставить соответствующие управленческие решения и повести за собой личный состав.

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