В Минске распустилась магнолия – узнали, где искать цветущие деревья

Символ весны и эстетичная фотозона. В Минске распустилась магнолия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Обычно первые цветы появляются лишь в середине апреля.
Символ весны и эстетичная фотозона. В Минске распустилась магнолия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Обычно первые цветы появляются лишь в середине апреля.
Однако в этом году благодаря теплой погоде первые нежные бутоны уже радуют глаз. Горожане и туристы спешат запечатлеть красоту. Новость о цветущей магнолии уже завирусилась в Сети.
Весенней находкой минчане активно делятся в мессенджерах. Фотогеничную локацию с необычным восточным деревом можно найти и во дворе на улице Сурганова. Магнолию посадил житель одной из многоэтажек.
Елена Белкова, жительница Минска:
У нас есть чудесный человек Владимир, который живет в этом доме. Вся красота, которая здесь присутствует, – дело его рук.
Раньше обычного распустилась магнолия и в Бресте – смотрите.