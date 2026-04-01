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В Минске распустилась магнолия – узнали, где искать цветущие деревья

01 апреля 2026 17:40
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Символ весны и эстетичная фотозона. В Минске распустилась магнолия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Обычно первые цветы появляются лишь в середине апреля.

В Минске распустилась магнолия – узнали, где искать цветущие деревья-2

Однако в этом году благодаря теплой погоде первые нежные бутоны уже радуют глаз. Горожане и туристы спешат запечатлеть красоту. Новость о цветущей магнолии уже завирусилась в Сети. 

В Минске распустилась магнолия – узнали, где искать цветущие деревья-4

Весенней находкой минчане активно делятся в мессенджерах. Фотогеничную локацию с необычным восточным деревом можно найти и во дворе на улице Сурганова. Магнолию посадил житель одной из многоэтажек.

В Минске распустилась магнолия – узнали, где искать цветущие деревья-6

Елена Белкова, жительница Минска:
У нас есть чудесный человек Владимир, который живет в этом доме. Вся красота, которая здесь присутствует, – дело его рук.

Раньше обычного распустилась магнолия и в Бресте – смотрите.

# Цветы # Растения и цветы

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