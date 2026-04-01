В Минске распустилась магнолия – узнали, где искать цветущие деревья

Символ весны и эстетичная фотозона. В Минске распустилась магнолия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Обычно первые цветы появляются лишь в середине апреля.

Однако в этом году благодаря теплой погоде первые нежные бутоны уже радуют глаз. Горожане и туристы спешат запечатлеть красоту. Новость о цветущей магнолии уже завирусилась в Сети.

Весенней находкой минчане активно делятся в мессенджерах. Фотогеничную локацию с необычным восточным деревом можно найти и во дворе на улице Сурганова. Магнолию посадил житель одной из многоэтажек.