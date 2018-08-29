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Какая сейчас мода на розы: «В коробочках, корзиночках, необязательно сильно длинные»

29 августа 2018 09:42
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Новости Беларуси. Есть ли повышенный спрос на определённые цветы, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Какая сейчас мода на розы: «В коробочках, корзиночках, необязательно сильно длинные»-1

В 90-ые было модно дарить огромные, с длинными черенками розы.

Валентина Ракевич, директор магазина №65 «Цветы» «ДорОрс»:
Сейчас роза красивая в любой длине. И в 90 сантиметров, и в 40 сантиметров. Но она красива, когда её оформляют в композициях. Сейчас очень модно в коробочках, в корзиночках, в букетах.

Необязательно сильно длинные розы покупать.

Можно короче розочки, но надо их побольше взять.

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# Подарки # общество # Валентина Ракевич

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