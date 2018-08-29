Какая сейчас мода на розы: «В коробочках, корзиночках, необязательно сильно длинные»

Новости Беларуси. Есть ли повышенный спрос на определённые цветы, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.
Новости Беларуси. Есть ли повышенный спрос на определённые цветы, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.
В 90-ые было модно дарить огромные, с длинными черенками розы.
Валентина Ракевич, директор магазина №65 «Цветы» «ДорОрс»:
Сейчас роза красивая в любой длине. И в 90 сантиметров, и в 40 сантиметров. Но она красива, когда её оформляют в композициях. Сейчас очень модно в коробочках, в корзиночках, в букетах.
Необязательно сильно длинные розы покупать.
Можно короче розочки, но надо их побольше взять.