«Заказ за 3 часа»: купить цветы онлайн можно в интернет-магазине «ДорОрс»

«Розовое» настроение создают в компании «ДорОрс».

Аромат белорусской розы с голландским характером облетел уже полстраны и пришелся по вкусу многочисленным ценителям прекрасного.

Ирина Сачук, заведующая интернет-магазином orsrose.by ОАО «ДорОрс»:

ОАО « ДорОрс» открыл прекрасный цветочный магазин по адресу: г. Минск, ул. Московская, 7.

В котором можно приобрести, кроме нашей цветочной продукции, сувенирную продукцию, комнатные растения, а также мягкие игрушки.

Также на базе этого магазина открыт интернет-магазин orsrose.by На страницах виртуального бутика можно найти оригинальные авторские букеты из цветов высокого качества, выращенных на собственном тепличном хозяйстве компании в агрогородке Замосточье.

Цветочные плантации «ДорОрс» – остров изысканных бутонов: розы здесь цветут круглый год. Вот уже около 50 лет выращенные здесь цветы украшают торжества и праздники.

Екатерина Остроушко, директор тепличного хозяйства ОАО «ДорОрс»:

Цветы занимают 3,5 гектаров нашей площади. Выращиваем мы 15 сортов цветов. Срезаем в год 5,5-6 миллионов роз. Работаем с голландской технологией. Наши цветы, если их срезать и поставить в вазу, стоят до 20 дней.

Окружить себя и своих близких этой красотой теперь можно всего за один клик. А поиск красочного букета к первому сентября больше не доставит лишних хлопот.

Ирина Сачук:

На нашем сайте возможен предварительный заказ за 3 часа до предполагаемой доставки. Из вашего интернет-магазина доставка может быть и сегодня на сегодня?