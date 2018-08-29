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«Заказ за 3 часа»: купить цветы онлайн можно в интернет-магазине «ДорОрс»

29 августа 2018 09:41
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«Розовое» настроение создают в компании «ДорОрс».

«Заказ за 3 часа»: купить цветы онлайн можно в интернет-магазине «ДорОрс»-1

Аромат белорусской розы с голландским характером облетел уже полстраны и пришелся по вкусу многочисленным ценителям прекрасного.

«Заказ за 3 часа»: купить цветы онлайн можно в интернет-магазине «ДорОрс»-4

Ирина Сачук, заведующая интернет-магазином orsrose.by ОАО «ДорОрс»:
ОАО « ДорОрс» открыл прекрасный цветочный магазин по адресу: г. Минск, ул. Московская, 7.

«Заказ за 3 часа»: купить цветы онлайн можно в интернет-магазине «ДорОрс»-7

В котором можно приобрести, кроме нашей цветочной продукции, сувенирную продукцию, комнатные растения, а также мягкие игрушки.

«Заказ за 3 часа»: купить цветы онлайн можно в интернет-магазине «ДорОрс»-10

Также на базе этого магазина открыт интернет-магазин orsrose.by

На страницах виртуального бутика можно найти оригинальные авторские букеты из цветов высокого качества, выращенных на собственном тепличном хозяйстве компании в агрогородке Замосточье.

«Заказ за 3 часа»: купить цветы онлайн можно в интернет-магазине «ДорОрс»-13

Цветочные плантации «ДорОрс» – остров изысканных бутонов: розы здесь цветут круглый год. Вот уже около 50 лет выращенные здесь цветы украшают торжества и праздники.

«Заказ за 3 часа»: купить цветы онлайн можно в интернет-магазине «ДорОрс»-16

Екатерина Остроушко, директор тепличного хозяйства ОАО «ДорОрс»:
Цветы занимают 3,5 гектаров нашей площади. Выращиваем мы 15 сортов цветов.

Срезаем в год 5,5-6 миллионов роз.

Работаем с голландской технологией. Наши цветы, если их срезать и поставить в вазу, стоят до 20 дней.

«Заказ за 3 часа»: купить цветы онлайн можно в интернет-магазине «ДорОрс»-19

Окружить себя и своих близких этой красотой теперь можно всего за один клик.

А поиск красочного букета к первому сентября больше не доставит лишних хлопот.

«Заказ за 3 часа»: купить цветы онлайн можно в интернет-магазине «ДорОрс»-22

Ирина Сачук:
На нашем сайте возможен предварительный заказ за 3 часа до предполагаемой доставки.

Из вашего интернет-магазина доставка может быть и сегодня на сегодня?

«Заказ за 3 часа»: купить цветы онлайн можно в интернет-магазине «ДорОрс»-25

Михаил Семёнов, администратор интернет-магазина «Цветы» ОАО «ДорОрс»:
Мы всегда идём навстречу нашим покупателям. Если человек хочет через час, хотя у нас за 3 часа, по правилам – мы обязательно делаем так, чтобы он получил в кратчайшие сроки.

Цветы от «ДорОрс»: «У нас – самые низкие цены в Минске»

# Интернет-магазины # общество # Ирина Сачук # Екатерина Остроушко # Михаил Семенов

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