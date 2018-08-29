«Заказ за 3 часа»: купить цветы онлайн можно в интернет-магазине «ДорОрс»

«Розовое» настроение создают в компании «ДорОрс».
«Розовое» настроение создают в компании «ДорОрс».
Аромат белорусской розы с голландским характером облетел уже полстраны и пришелся по вкусу многочисленным ценителям прекрасного.
Ирина Сачук, заведующая интернет-магазином orsrose.by ОАО «ДорОрс»:
ОАО « ДорОрс» открыл прекрасный цветочный магазин по адресу: г. Минск, ул. Московская, 7.
В котором можно приобрести, кроме нашей цветочной продукции, сувенирную продукцию, комнатные растения, а также мягкие игрушки.
Также на базе этого магазина открыт интернет-магазин orsrose.by
На страницах виртуального бутика можно найти оригинальные авторские букеты из цветов высокого качества, выращенных на собственном тепличном хозяйстве компании в агрогородке Замосточье.
Цветочные плантации «ДорОрс» – остров изысканных бутонов: розы здесь цветут круглый год. Вот уже около 50 лет выращенные здесь цветы украшают торжества и праздники.
Екатерина Остроушко, директор тепличного хозяйства ОАО «ДорОрс»:
Цветы занимают 3,5 гектаров нашей площади. Выращиваем мы 15 сортов цветов.
Срезаем в год 5,5-6 миллионов роз.
Работаем с голландской технологией. Наши цветы, если их срезать и поставить в вазу, стоят до 20 дней.
Окружить себя и своих близких этой красотой теперь можно всего за один клик.
А поиск красочного букета к первому сентября больше не доставит лишних хлопот.
Ирина Сачук:
На нашем сайте возможен предварительный заказ за 3 часа до предполагаемой доставки.
Из вашего интернет-магазина доставка может быть и сегодня на сегодня?
Михаил Семёнов, администратор интернет-магазина «Цветы» ОАО «ДорОрс»:
Мы всегда идём навстречу нашим покупателям. Если человек хочет через час, хотя у нас за 3 часа, по правилам – мы обязательно делаем так, чтобы он получил в кратчайшие сроки.