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Какие цветочные магазины в Минске работают до 23.00?

29 августа 2018 09:41
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Новости Беларуси. Где в Минске можно купить цветы до 23.00, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Действительно ли, 1 сентября наступает ажиотаж в цветочных магазинах? Готовились ли вы как-то специально к 1 сентября?

Какие цветочные магазины в Минске работают до 23.00?-1

Марина Рогульская, руководитель СП «Экспресс» ОАО «ДорОрс»:
Ажиотаж сегодня есть. Как показывает опыт, выручки и реализации цветов возрастает где-то в 8-10 раз. Обычно это 30 и 31 августа. Все готовятся к линейке. И мы специально готовимся.

Наши все павильоны работают с 7.00 до 23.00. 

Выводятся две смены продавцов, чтобы не создавать очереди.

Цветы от «ДорОрс»: «У нас – самые низкие цены в Минске»

# Растения и цветы # общество # Марина Рогульская

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