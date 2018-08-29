Какие цветочные магазины в Минске работают до 23.00?

Новости Беларуси. Где в Минске можно купить цветы до 23.00, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.
Действительно ли, 1 сентября наступает ажиотаж в цветочных магазинах? Готовились ли вы как-то специально к 1 сентября?
Новости Беларуси. Где в Минске можно купить цветы до 23.00, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.
Действительно ли, 1 сентября наступает ажиотаж в цветочных магазинах? Готовились ли вы как-то специально к 1 сентября?
Марина Рогульская, руководитель СП «Экспресс» ОАО «ДорОрс»:
Ажиотаж сегодня есть. Как показывает опыт, выручки и реализации цветов возрастает где-то в 8-10 раз. Обычно это 30 и 31 августа. Все готовятся к линейке. И мы специально готовимся.
Наши все павильоны работают с 7.00 до 23.00.
Выводятся две смены продавцов, чтобы не создавать очереди.