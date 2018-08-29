Какие цветочные магазины в Минске работают до 23.00?

Новости Беларуси. Где в Минске можно купить цветы до 23.00, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Действительно ли, 1 сентября наступает ажиотаж в цветочных магазинах? Готовились ли вы как-то специально к 1 сентября?