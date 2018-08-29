Цветы от «ДорОрс»: «У нас – самые низкие цены в Минске»

В большинстве стран не принято приходить 1 сентября с букетами. Да и в СССР такая традиция существовала не всегда. Всё поменялось лишь в 70-80-ых.

Как сейчас устроить праздник с букетом и не разориться, рассказали гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель СП «Экспресс» ОАО «ДорОрс» Марина Рогульская, администратор интернет-магазина «Цветы» ОАО «ДорОрс» Михаил Семёнов, директор магазина №65 «Цветы» «ДорОрс» Валентина Ракевич.

Марина Рогульская, руководитель СП «Экспресс» ОАО «ДорОрс»:

Сегодня у нас – самые низкие цены в Минске.

То есть, вы отслеживаете цены и делаете чуть ниже?

Марина Рогульская, руководитель СП «Экспресс» ОАО «ДорОрс»:

Отслеживаем, смотрим. Мы, как производитель, можем это себе позволить, поэтому и делаем.

Тем более, у нас – большое тепличное хозяйство.

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