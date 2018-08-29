«Водку можно добавить» и ещё 3 совета продавцов, как сохранить цветы

Как сохранить свежесть букета – ваши профессиональные секреты?

Новости Беларуси. Как продлить жизнь срезанным цветам, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Валентина Ракевич, директор магазина №65 «Цветы» «ДорОрс»:

Когда вы купили цветы, нужно правильно за ними ухаживать. Длинная перевозка цветов, потом неправильно ставят в вазы.

Надо обязательно в водичку ставить побольше.

Можно покупать ещё такой раствор, который добавляется в воду, который долго сохраняет срезанные цветы.

А из домашних?

Валентина Ракевич:

Водку можно добавить, можно аспирин добавить. Это нейтрализует развитие бактерий в воде и розы лучше стоят.

А спиртные напитки в какой пропорции?

Валентина Ракевич:

Немножко.

Много не надо.

Просто, чтобы обеззаразить воду?

Валентина Ракевич:

Да.

Цветы от «ДорОрс»: «У нас – самые низкие цены в Минске»