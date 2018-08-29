«Водку можно добавить» и ещё 3 совета продавцов, как сохранить цветы

Новости Беларуси. Как продлить жизнь срезанным цветам, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.
Как сохранить свежесть букета – ваши профессиональные секреты?
Новости Беларуси. Как продлить жизнь срезанным цветам, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.
Как сохранить свежесть букета – ваши профессиональные секреты?
Валентина Ракевич, директор магазина №65 «Цветы» «ДорОрс»:
Когда вы купили цветы, нужно правильно за ними ухаживать. Длинная перевозка цветов, потом неправильно ставят в вазы.
Надо обязательно в водичку ставить побольше.
Можно покупать ещё такой раствор, который добавляется в воду, который долго сохраняет срезанные цветы.
А из домашних?
Валентина Ракевич:
Водку можно добавить, можно аспирин добавить. Это нейтрализует развитие бактерий в воде и розы лучше стоят.
А спиртные напитки в какой пропорции?
Валентина Ракевич:
Немножко.
Много не надо.
Просто, чтобы обеззаразить воду?
Валентина Ракевич:
Да.